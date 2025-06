Nagelkünstler:Günther Uecker ist gestorben

Uecker arbeitete bis ins hohe Alter in seinem Atelier in Düsseldorf.

Günther Uecker bereitete dem Nagel den Weg in die Kunstgeschichte. Jahrzehntelang hämmerte er Zimmermannsnägel in Stühle, Klaviere, Nähmaschinen und natürlich Leinwände. Nägel haben eigentlich etwas Aggressives und Verletzendes. Bei Uecker aber wurden sie sinnlich.

Nach Angaben aus dem Umfeld der Familie starb er am Dienstag im Alter von 95 Jahren in der Uniklinik Düsseldorf im Kreis von Familie und Freunden. Er sei kurzfristig ins Krankenhaus gekommen, hieß es. Zuerst hatte die "Rheinische Post" berichtet.

Bis ins hohe Alter arbeitete Uecker in seinem Atelier in einem Speicher in seiner Wahlheimat Düsseldorf, umgeben von seinem kleinen "Familienbetrieb" - seiner Frau Christine und Sohn Jacob.