Frederick Forsyth tot: Britischer Autor stirbt mit 86 Jahren

"Der Schakal": Forsyth schrieb Roman wohl in 35 Tagen

"Der Schakal" erzählt von einem Attentat auf den französischen Präsidenten Charles de Gaulle. Den Bestseller schrieb er angeblich in nur 35 Tagen, wie Forsyth 2015 in seiner Autobiografie "Outsider" schilderte. Die Geschichte wurde in den 1970ern verfilmt. In den 1990ern erschien ebenfalls ein gleichnamiger Actionfilm. Das Werk mit Schauspieler Bruce Willis basierte aber eher lose auf Forsyths Original.