Rapperin Cardi B ist in einem Zivilprozess vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen worden. Eine Sicherheitsmitarbeiterin verlangte Schadensersatz in Millionenhöhe.

Nachdem ihr von einer Sicherheitsmitarbeiterin Körperverletzung vorgeworfen worden war, wurde Rapperin Cardi B nun vor Gericht freigesprochen. 03.09.2025 | 1:13 min

US-Rapperin Cardi B ist in einem Zivilprozess vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen worden. Ein Geschworenengericht in Los Angeles wies einstimmig die Forderung der Klägerin auf eine Millionenentschädigung zurück. Die Sängerin hatte in dem Verfahren selbst ausgesagt und die Vorwürfe gegen sie bestritten.

Der Streit drehte sich um einen mutmaßlichen Vorfall im Jahr 2018. Die damals mit ihrem ersten Kind schwangere Musikerin hatte eine Frauenarztpraxis aufgesucht. Eine Sicherheitsmitarbeiterin des Gebäudes behauptete, sie sei von Cardi B tätlich angegriffen worden.

Die Sängerin soll sie unter anderem angespuckt und ihr mit den Fingernägeln ins Gesicht gekratzt haben. Davon habe sie eine bleibende Narbe im Gesicht. Der Vorfall stellte eine traumatische Erfahrung dar und sie verlor ihre Arbeitsstelle. Deshalb verlangte die Klägerin Schadensersatz in Millionenhöhe.

Cardi B weist Vorwürfe zurück

Cardi B hatte die angeblich körperliche Attacke vehement bestritten. Die Grammy-Preisträgerin sagte letzte Woche aus, dass sie damals im vierten Monat mit ihrem ersten Kind schwanger war. Die Schwangerschaft war noch nicht öffentlich bekannt. Selbst ihren Eltern hatte sie zu diesem Zeitpunkt noch nichts davon erzählt.

Die Praxis sei an dem Samstag extra für sie geschlossen worden. Die Klägerin habe sie dennoch in den fünften Stock verfolgt. Cardi B habe gehört, wie die Frau ihren Namen ins Telefon sagte. Zudem habe es ausgesehen, als würde sie heimlich filmen. Sie habe Angst gehabt, dass die Mitarbeiterin ihre Schwangerschaft öffentlich machen könnte. Als sie die Frau zur Rede stellte, sei der Streit eskaliert. Klägerin und Beklagte hätten sich bei der Auseinandersetzung angeschrien und beschimpft, bis das Personal der Arztpraxis eingeschritten sei.

Die konkrete Summe war zunächst nicht bekannt, doch Cardi B sagte im Zeugenstand: "Sie verklagt mich auf 24 Millionen Dollar."

Eine Zeugin, die Rezeptionistin der Arztpraxis, bestätigte weitgehend die Version von Cardi B. Sie habe den Streit mitbekommen, aber keine körperliche Auseinandersetzung beobachtet.

Sängerin häufig in den Schlagzeilen

2023 hatte eine Konzertbesucherin nach einem Auftritt von Cardi B in Las Vegas Vorwürfe der Körperverletzung bei der Polizei vorgebracht. Die Sängerin sei aus den Zuschauerreihen auf der Bühne mit einem Getränk bespritzt worden, berichteten damals US-Medien. Als Reaktion darauf habe sie ein Mikrofon ins Publikum geworfen, das eine Besucherin getroffen habe. Die Untersuchung des Falls wurde dann aber wegen unzureichender Beweise geschlossen.

2022 hatte sich die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Belcalis Marlenis Almanzar heißt, vor einem New Yorker Gericht der Körperverletzung und grob fahrlässigen Gefährdung Dritter schuldig bekannt. Laut Anklage soll es im August 2018 in einem Stripclub in New York zu einem handgreiflichen Streit zwischen der Rapperin und zwei Bardamen gekommen sein. Cardi B musste damals 15 Tage Sozialdienst ableisten.