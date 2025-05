Alec Baldwin war derjenige, der am Set der "Rust"-Dreharbeiten am 21. Oktober 2021 im US-Staat New Mexico, die Waffe in der Hand hielt, als sich ein Schuss löste. Die Kugel traf die Kamerafrau Halyna Hutchins (42) und verletzte den hinter ihr stehenden Regisseur Joel Souza. Hutchins, Mutter eines damals neunjährigen Sohnes, starb wenig später, Souza kam mit einer Schulterverletzung davon.