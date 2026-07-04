Kittelschürze: Vom Hausfrauen-Look zum It-Piece

Vom Hausfrauen-Look zum It-Piece:Die Kittelschürze feiert ihr Comeback
von Sohad Khaldi
Ausgerechnet das einst belächelte Kleidungsstück erlebt eine überraschende Renaissance - auf internationalen Laufstegen, in sozialen Medien und im Alltag modebewusster Frauen.
"Ich liebe Kittelschürzen", sagt eine Passantin begeistert. In der Einkaufspassage der Lübecker Altstadt bleiben immer wieder Menschen stehen, betrachten die ausgestellten Kittel. Andere erinnern sich an den praktischen Nutzen: schnell übergeworfen, schützte sie die Kleidung bei der Hausarbeit. "Man konnte immer nebenbei noch Staub wischen oder Kohlen aus dem Keller holen", erzählt eine Frau.
Was früher vor allem funktional war, wird heute neu entdeckt. Dabei war die Kittelschürze lange alles andere als ein Mode-Highlight. Viele Frauen verbinden mit ihr ein konservatives Rollenbild.
Die Kittelschürze - von der Hausarbeit auf den Laufsteg
Die Kittelschürze hat ihren Ursprung in den USA und prägte besonders die Alltagskultur der 1950er- bis 1970er-Jahre. Robust, preiswert und leicht zu waschen, diente sie vor allem als Schutzkleidung im Haushalt. Mode spielte damals nur eine Nebenrolle.
Jetzt taucht das traditionsreiche Kleidungsstück auf internationalen Laufstegen auf. Besonders Miu Miu präsentierte 2025/2026 kittel- und schürzeninspirierte Looks, die bewusst an die Arbeits- und Alltagskleidung vergangener Generationen erinnerten. Geblümte Stoffe, praktische Schnitte und nostalgische Farben wurden dabei neu interpretiert und mit moderner Mode kombiniert. Der Reiz liegt dabei im Stilbruch. "Wenn es dann doch so bieder ist, finde ich das gut", sagt Modeliebhaberin Nicola Suse Reinitzer.
Prominente wie Kendall Jenner, Drew Barrymore oder Gwyneth Paltrow haben den Look ebenfalls für sich entdeckt und machen die Schürze social-media-tauglich. Unter Hashtags wie #apron oder #Kittelschürze finden sich mittlerweile zahlreiche Beiträge und Styling-Ideen. Secondhand-Fans schätzen dabei nicht nur den nostalgischen Charme, sondern auch den Nachhaltigkeitsgedanken.
Mehr als nur ein Stück Stoff
Für die Lübecker Kulturwissenschaftlerin Stefanie Reis ist die Wiederentdeckung der Kittelschürze weit mehr als ein flüchtiger Modetrend. Sie sammelt Kittelschürzen und vor allem die Geschichten dahinter. Rund 400 Exemplare umfasst ihre Sammlung inzwischen. "Die Kittelschürze war im Grunde vergessen", sagt Reis. "Deshalb kommt sie jetzt mit so einer Wucht zurück. Das funktioniert ein bisschen wie ein Musikstück oder ein Foto und weckt viele persönliche Erinnerungen."
Für sie steht die Schürze nicht nur für Mode, sondern auch für gelebte Alltagsgeschichte. Jede einzelne erzählt von den Frauen, die sie getragen haben - von ihrem Alltag, ihrer Arbeit und ihren Lebenswelten.
Zwischen Klischee und Selbstbestimmung
Kaum ein Kleidungsstück ist so widersprüchlich besetzt wie die Kittelschürze. Für die einen symbolisiert sie die Arbeit der Großmütter-Generation, für andere ein überholtes Frauenbild.
"Der entscheidende Unterschied zu früher: Heute entscheiden Frauen selbst, ob sie eine Kittelschürze tragen möchte", sagt Reis.
"Ich ziehe die Kittelschürze in der Elbphilharmonie an, ich ziehe sie beim Kochen an, wenn ich will", sagt die 47-Jährige. "Das Tolle ist, dass ich mir heute 2026 aussuchen kann, ob ich eine Kittelschürze anziehen möchte oder nicht."
Die Kittelschürze ist zurück - aber anders
Was früher als praktisches Hauskleid diente, wird heute als Vintage-Look, Kultobjekt und Ausdruck von Individualität getragen.Ob nostalgische Erinnerung, modischer Stilbruch oder Statement gegen schnelle Trends: Die Kittelschürze ist zurück. Doch sie ist nicht mehr dieselbe wie früher.
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