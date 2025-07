Waldbrände in Südfrankreich: Feuer rückt nahe an Marseille heran

Ein im Süden von Frankreich ausgebrochener Waldbrand rückt immer näher an die Hafenstadt Marseille heran. Die Präfektur rief einen Teil der Bevölkerung am Dienstagnachmittag auf, Schutz in Häusern zu suchen. "Waldbrand in Marseille. (...) Schließen Sie Fenster und Türen", lautete eine Textnachricht, die die Einwohner der betroffenen Viertel erhielten.