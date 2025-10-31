Die Amokfahrt am Rosenmontag 2025 setzte Mannheim unter Schock. Nun beginnt der Prozess gegen den Tatverdächtigen Alexander S.. Ein politisches Motiv schließen die Ermittler aus.

Blumen und Kerzen am Paradeplatz: Nach der Tat im März herrscht bei manchen noch immer ein Gefühl der Verunsicherung. (Archivbild) Quelle: dpa

Mannheim am Rosenmontag 2025: Ein Auto rast durch die Innenstadt, erfasst dabei mehrere Menschen. Eine 83-Jährige und ein 54-Jähriger werden getötet, vierzehn weitere Personen verletzt. Am Freitag startet vor dem Landgericht Mannheim der Prozess gegen den Tatverdächtigen Alexander S..

In Mannheim ist ein Mann in eine Menschenmenge gefahren. Es gebe keine Hinweise für eine politisches Motiv, aber für eine psychische Erkrankung des Täters, so die Polizei Mannheim. 03.03.2025 | 12:22 min

Chaotische Szenen, Schock und Unsicherheit

"Es war sehr beängstigend", erinnert sich Augenzeugin Mandy. Die 24-Jährige ist Verkäuferin an einem Brezelstand an der Ecke des Paradeplatzes. Sie stand hinter der Theke, als sie das Auto auf sich zurasen sah. Ein "Schockmoment" für die junge Frau.

Sie habe Menschen schreien gehört, es sei sehr laut und chaotisch gewesen. Sie selbst habe Glück gehabt: "Gott sei Dank kam die Straßenbahn angefahren", sagt sie. Dadurch habe der Fahrer ausweichen müssen.

Die Strecke der Amokfahrt: Zwischen Wasserturm und Paradeplatz entlang der "Planken", der Haupteinkaufsstraße Mannheims Quelle: ZDF

Nach der Todesfahrt steht die Stadt unter Schock. Die Stimmung sei erdrückend und traurig gewesen, erzählt die Schülerin einer nahegelegenen Berufsschule. Andere Passanten berichten von Machtlosigkeit, einem Gefühl der Angst und Unsicherheit. "Die Amokfahrt hat Mannheim ins Herz getroffen", sagt Volker Proffen, Sicherheitsdezernent der Stadt.

Mittlerweile, gut ein halbes Jahr später, scheint rund um den Paradeplatz der ganz normale Alltag eingekehrt zu sein. Menschen bummeln durch die Stadt, entlang der langen Einkaufsstraße zwischen Wasserturm und Rathaus.

Auf die Tat im März angesprochen, berichten manche von anhaltender Verunsicherung. "Sicher ist man nirgendwo", sagt Emine Gündogu. Sie versuche Menschenmassen zu meiden, darüber habe sie vorher niemals nachgedacht.

Auf einer Bank am Paradeplatz erinnert eine Gedenktafel an die Todesfahrt am Rosenmontag 2025. Quelle: ZDF

KI und Waffenverbote für mehr Sicherheit

Andere geben sich sorglos: "Ich bin kein sonderlich ängstlicher Mensch", sagt Brigitte Koschnitzki. Sie fühle sich in Mannheims Innenstadt sehr sicher. Verkäuferin Mandy erzählt, dass sie seit dem Vorfall eine höhere Polizeipräsenz wahrnimmt:

Ich finde, dass man sich schon ein bisschen sicherer fühlt, weil man weiß, hier ist eigentlich ständig irgendjemand. „ Mandy, Verkäuferin

Auch die Überwachungskameras am Stadthaus sind ihr aufgefallen. Die sind Teil einer KI-basierten Videoüberwachung, die die Polizei Mannheim betreibt.

"Wir wollen natürlich zukünftige mögliche ähnliche Straftaten verhindern", sagt Renato Gigliotti, Vizepolizeipräsident von Mannheim. Man tue alles, um Zufahrtswege zu analysieren und Veranstaltungen besser zu schützen. Seit zwei Jahren gibt es Waffenverbotszonen in der Stadt. Streifenbeamte schauen regelmäßig "nach dem Rechten". Und doch räumt Gigliotti ein: "Eine hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben."

In Mannheim fuhr ein Mann mit dem Auto in eine Menschenmenge – zwei Menschen starben, 11 wurden teils schwer verletzt. Wie die Feiernden in Düsseldorf auf die Nachricht reagiert haben. 04.03.2025 | 2:10 min

Anklage wegen Mordes

Der 40-jährige Tatverdächtige Alexander S. muss sich nun vor dem Landgericht Mannheim verantworten - wegen zweifachen Mordes, versuchten Mordes sowie Körperverletzung. Ob sich während des Verfahrens auch die Frage nach dem "Warum?" klären wird?

Anhaltspunkte für ein politisches Motiv sieht die Staatsanwaltschaft Mannheim nicht. Dabei gibt es Hinweise auf mögliche Kontakte des mutmaßlichen Täters ins rechtsextreme Milieu.

Amokfahrt von Mannheim : Täter hat wohl rechtsextreme Vergangenheit Nach der Todesfahrt von Mannheim gehen die Ermittler von einer psychischen Erkrankung des mutmaßlichen Täters aus. Es gibt aber auch Hinweise auf eine extrem rechte Vergangenheit. von Oliver Klein mit Video

Der Frankfurter Staatsrechtsprofessor Matthias Jahn erhofft sich von dem Verfahren "Aufklärung darüber, ob es doch ein Motiv gibt, das in der politischen Gesinnung des Beschuldigten wurzelt, die jedenfalls in der Vergangenheit sehr weit rechts angesiedelt war."

Auch soll geklärt werden, ob der Angeklagte aufgrund einer möglichen psychischen Erkrankung nur vermindert schuldfähig ist. Dadurch könnte sich das Strafmaß verkürzen. In dem Verfahren sind dreizehn Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird für den 19. Dezember erwartet.