Tod von Laura Dahlmeier: So erlebte ihre Seilpartnerin den Unfall

Vor einem Steinschlag am Berg ist niemand sicher, sagt ein Guide. Dahlmeiers Seilpartnerin Marina Krauss schildert die dramatische Situation am Laila Peak.

Die erfahrene Bergsteigerin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen im pakistanischen Karakorum-Gebirge am Laila Peak tödlich verunglückt . Die zweifache Olympiasiegerin im Biathlon war am Montag auf rund 5.700 Metern Höhe am Laila Peak von einem Steinschlag getroffen worden. Wie kam es zu dem Unglück? Dahlmeiers langjährige Seilpartnerin Marina Krauss hat den Unfall aus nächster Nähe erlebt und sofort Hilfe gerufen. So schildert sie dem ZDF ihre Eindrücke:

Dahlmeier nach Steinschlag reaktionslos

Sie sei im Abstieg schon an der nächsten Abseilstelle gewesen und habe alles vorbereitet, sagt Dahlmeiers Seilpartnerin. "Die Laura ist nachgekommen und dann ging der Steinschlag los", so Krauss. Sie habe beobachtet, wie ein "riesengroßer Stein" Dahlmeier getroffen habe und wie sie dann gegen die Wand geschleudert wurde. "Von dem Moment an hat sie sich nicht mehr bewegt, so Krauss. Und von dem Moment an sei es ihr auch nicht mehr möglich gewesen, sicher dort hinzukommen. Für Krauss sei klar gewesen: Die einzige Möglichkeit, ihr noch zu helfen, sei den Helikopter zu rufen.