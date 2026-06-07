Festival: Verletzte nach Schüssen bei Veranstaltung in Ohio

Bei Schüssen in der Stadt Toledo im US-Bundesstaat Ohio ist mindestens ein Dutzend Menschen verletzt worden. Mehrere schweben laut der Polizei noch in Lebensgefahr.

Im US-Bundesstaat Ohio sind bei einem Festival mindestens zwölf Menschen angeschossen worden. Mindestens zwei Schützen sollen nach ersten Erkenntnissen aufeinander geschossen haben. 07.06.2026 | 0:17 min

Bei einem Schusswaffenvorfall im US-Bundesstaat Ohio sind bei einem Festival mehrere Menschen angeschossen worden.

Zwölf Menschen wurden von Kugeln getroffen. „ Joseph Heffernan, Vize-Polizeichef Toledo

Zwei der Verletzten schwebten demnach in Lebensgefahr. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es mindestens zwei Schützen gab, die vermutlich aufeinander schossen. Zunächst wurde demnach kein Verdächtiger festgenommen, die Fahndung läuft.

Das Festival in Toledo sei seit vielen Jahren ein beliebtes Event. Zum Tatzeitpunkt am späten Samstagnachmittag seien dort Hunderte Gäste gewesen, erklärte die Polizei. Für die Sicherheit des "Old West End Festivals" seien auch zusätzliche Beamte im Einsatz gewesen. Toledo im Nordwesten von Ohio liegt am Ufer des Eriesees und zählt rund 260.000 Einwohner.

Anfang des Jahres sind bei Schüssen in Rhode Island vier Menschen getötet worden. Unter den Toten war auch der Schütze selbst. 17.02.2026 | 0:25 min

Toledo: Behörden auf der Suche nach Verdächtigen

Am Abend durchkämmten die Behörden das Gebiet auf der Suche nach Verdächtigen, befragten Zeugen und werteten Handyvideos aus. Die Bevölkerung riefen sie auf, sich mit Hinweisen zu melden.

Gouverneur Mike DeWine zeigte sich angesichts des "sinnlosen Verbrechens" erschüttert. "Sommerfestivals sollten sichere Orte sein, an denen Familien Zeit miteinander verbringen können ohne Gewalt fürchten zu müssen." Er sei zuversichtlich, dass die Polizei die Verdächtigen fassen werde, schrieb er auf der Plattform X.

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In den USA kommt es immer wieder zu aufsehenerregenden Fällen von Waffengewalt - etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtclubs oder bei großen Veranstaltungen. Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich, teils auch halbautomatische Waffen. Trotz großen Entsetzens nach besonders schlimmen Vorfällen mit vielen Toten scheitern Bemühungen, die Waffengesetze zu verschärfen, seit Jahren immer wieder.

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Quelle: dpa, AFP