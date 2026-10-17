NRW: Mindestens eine Tote bei Messerangriff in Seniorenheim

Bei einem Messerangriff in einem Seniorenheim in Olfen starb eine 86-Jährige, zwei weitere Frauen wurden schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter ist ein 72-jähriger Bewohner.

In einem Seniorenheim in Olfen im Münsterland hat ein 72-Jähriger mehrere Frauen mit einem Messer angegriffen. Eine Bewohnerin wurde dabei getötet, zwei weitere wurden schwer verletzt. 17.10.2026 | 0:22 min

Bei einem Messerangriff in einem Seniorenheim in Olfen im Münsterland in Nordrhein-Westfalen ist eine 86 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Zudem gebe es zwei schwer verletzte Frauen, eine von ihnen schwebe in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin in Münster. Sie sei vorerst stabilisiert, ihr Zustand könne sich jedoch wieder verschlechtern. Die 81- und 83-Jährigen seien ebenfalls Bewohnerinnen.

Vom Täter gehe keine Gefahr mehr aus, er habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Der 72-Jährige habe auch in dem Heim gelebt. Er soll nach dpa-Informationen im Rollstuhl gesessenhaben. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Angriff in Cafeteria des Seniorenheims

Den Angaben der Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge hatte der 72-Jährige am Abend mehrere Frauen in der Cafeteria des Heims mit einem Messer attackiert. Die 86-Jährige starb demnach noch am Tatort. Die beiden Verletzten kamen ins Krankenhaus.

Unklar war am Morgen danach weiterhin das Motiv und in welcher Beziehung der Tatverdächtige zu den drei Frauen stand. Zudem war nicht bekannt, woher er das Messer hatte. Wann der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden sollte, konnte der Sprecher zunächst ebenfalls nicht sagen.

Im September gab es einen tödlichen Messerangriff in einem Discounter in Ratzeburg. Mutige Zeugen überwältigten den 44-jährigen Verdächtigen noch direkt am Tatort. 10.09.2026 | 1:29 min

Laut einem Bericht der "Bild" soll es sich bei dem Heim um das St. Vitus-Stift handeln. Zwei Rettungshubschrauber landeten am Abend vor der Einrichtung. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.

In dem Seniorenzentrum St. Vitus-Stift leben nach Betreiberangaben 77 pflegebedürftige Senioren. Es seien "Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die durch gesundheitliche Beeinträchtigungen der Unterstützung und Pflege bedürfen". Dem Haus angeschlossen ist ein betreutes Wohnen mit 36 barrierefreien Wohnungen. Es gibt zudem Wohngruppen für Senioren, die an Demenz erkrankt sind. Träger des Seniorenzentrums ist die Stadt Olfen.

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Quelle: dpa, AFP