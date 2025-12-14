Australien: Zehn Tote bei Angriff am Bondi Beach

Bei einem Schusswaffenangriff am Bondi Beach in Australien hat es zehn Tote gegeben, darunter ein Angreifer. Außerdem wurden etliche Menschen verletzt. Die Polizei ist im Einsatz.

Am australischen Bondi Beach hat es am Sonntag einen Schusswaffenangriff gegeben. 14.12.2025 | 0:24 min

Bei einem Schusswaffenangriff in der australischen Millionenmetropole Sydney hat es nach Polizeiangaben mindestens zehn Tote gegeben. Derzeit läuft noch immer ein Polizeieinsatz am beliebten Strand Bondi Beach. Unter den Toten befindet sich einer der Angreifer, ein zweiter ist in einem kritischen Zustand. Elf weitere Personen sollen laut Polizeiangaben verletzt sein, bei zwei von ihnen handelt es sich demnach um Polizisten.

Nach ersten Erkenntnissen war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs, wie australische Medien berichteten. Die Polizei bestätigte dies bislang nicht.

Israels Staatspräsident: "Grausamer Angriff auf Juden"

An diesem Sonntag beginnt das achttägige Lichterfest. "Schüsse bei einer Chanukka-Veranstaltung", schrieb die jüdische Organisation Australian Jewish Association auf X. "Wir haben so oft davor gewarnt, dass es so kommen würde."

Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog sprach in einer ersten Reaktion von einem Anschlag auf die jüdische Gemeinde. Er bezeichnete die Tat laut seinem Büro als "äußerst grausamen Angriff auf Juden, die sich versammelt hatten, um am Bondi Beach die erste Chanukka-Kerze zu entzünden".

Quelle: AFP, Reuters, dpa