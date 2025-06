Nach Messerattacke in München: Polizei erschießt Angreiferin

Die Polizei hat den Bereich an der Theresienwiese abgeriegelt.

An der Theresienwiese in München hat am Abend eine Frau einen Mann und eine Frau mit einem Messer verletzt. Daraufhin schoss die Polizei sie nieder. Die Frau starb kurz darauf im Krankenhaus. Das bestätigte die Polizei. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.