Messerangriff im Hamburger Hauptbahnhof: Was bislang bekannt ist

Messerangriff in Hamburg: Was wir wissen

Laut Polizei waren drei Frauen im Alter von 24, 52 und 85 Jahren sowie ein 24 Jahre alter Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Sieben weitere Menschen wurden bei der Attacke schwer verletzt, sieben Menschen erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten befinden sich mittlerweile in einem stabilen Zustand, teilte die Polizei am Samstag mit.

Ermittler: Hinweise auf psychische Erkrankung

Messerangriff in Hamburg: Was wir bisher wissen bei ZDFheute live

"Verwirrung und Chaos" am Gleis

ZDF-Reporter Sven Rieken sprach, der kurz nach der Tat vor Ort war, von "Verwirrung und Chaos" an den Gleisen, an denen der Messerangriff stattgefunden hatte.

Wir dürfen nicht vergessen: Der Hamburger Hauptbahnhof ist der am zweitmeisten frequentierte Bahnhof in ganz Europa, hier haben heute die Schulferien angefangen - es war also wirklich sehr viel los.

Die Gleise 13 und 14 seien zum Zeitpunkt der Tat "brechend voll" gewesen. "Man kann sich also gut vorstellen, was das bedeutet haben muss für die Fahrgäste."

Reaktionen zur Messerattacke in Hamburg

Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt sprach von einer brutalen und erschütternden Tat. "Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei allen, die verletzt wurden, besonders bei denen, die jetzt um ihr Leben ringen. Ich bete für sie alle und ihre Angehörigen und Freunde und für die, die miterlebt haben, was geschehen ist, die in Angst und Schrecken sind." Sie dankte allen Helfern vor Ort. Ähnlich äußerte sich der Generalvikar des Erzbistums Hamburg, Sascha-Philipp Geißler. Quellen: KNA, dpa

Gleise für Zugverkehr wieder freigegeben

Polizei und Rettungskräfte waren am Freitagabend mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die vier Gleise 11 bis 14 wurden gesperrt - es kam zu Verspätungen und Umleitungen im Fernverkehr. In der Nacht wurden alle Gleise wieder für den Zugverkehr freigegeben, nachdem die Spurensicherung abgeschlossen war.

Seit 2023: Waffenverbot rund um Hamburger Hauptbahnhof

In den vergangenen Monaten war es an verschiedenen Orten in Deutschland zu Gewalttaten mit Messern gekommen. Das hatte eine politische Debatte über Ursachen und Maßnahmen ausgelöst.

"Natürlich kann man in einer so großen Stadt wie Hamburg nur punktuell kontrollieren", sagt ZDF-Reporter Sven Rieken bei ZDFheute live. "Und natürlich kann kein Mensch erahnen, was ich in meiner Tasche hier drin habe und auch nicht erkennen, ob ich damit feindselige Absichten habe."