Nach einem Streit ist ein Mann im Norden Frankreichs in eine Menschengruppe gefahren. Mindestens eine Person starb, von den fünf Verletzten schweben zwei in Lebensgefahr.

Im Norden Frankreichs ist ein Autofahrer nach einer Auseinandersetzung in einer Bar in eine Gruppe Menschen gerast. Mindestens ein Mann sei bei dem Vorfall in Evreux getötet worden, sagte der Staatsanwalt der Stadt, Rémi Coutin, der Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt, zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr.

Staatsanwaltschaft: Drei Festnahmen nach Autofahrt in Menschenmenge

Der Mann sei nach dem Streit in einer Weinbar im Zentrum der Stadt gegen 4.00 Uhr morgens zu seinem Auto gegangen und sei dann "vorsätzlich" und mit "hoher Geschwindigkeit" im Rückwärtsgang in die Menge vor dem Lokal gefahren. Drei Verdächtige wurden laut Coutin festgenommen. Die Justizbehörden leiteten nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen Mordes und versuchten Mordes ein.