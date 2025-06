In der Nacht auf Sonntag, den 6. April 2025, passiert das Verbrechen in dem Dorf Weitefeld im Westerwald, Kreis Altenkirchen. Um Viertel vor vier frühmorgens geht bei der Polizei ein Notruf ein: am Telefon eine Frau, die wohl in Todesangst schreit. Zur gleichen Zeit hört ein Nachbar den Lärm nebenan. Als er sich aufmachen will, um nach der Ursache zu schauen, entdeckt er, dass die alarmierte Polizei gerade eingetroffen ist.