Mit dem Song "Gangnam Style" wurde K-Pop weltweit bekannt, Bands wie BTS begeistern Millionen von Fans. TikTok ist das Medium für das Genre. Doch der Erfolg fordert auch Opfer.

K-Pop, kurz für "Korean Pop" – der Popstil aus Südkorea hat mit eingängigen Songs und einzigartigen Choreos den internationalen Musikmarkt im Sturm erobert. 15.08.2025 | 43:34 min

April 2023: Die K-Pop-Welt wird erschüttert vom mutmaßlichen Suizid des 25-jährigen Sängers Moonbin der fünfköpfigen Boygroup Astro. Moonbin sei "unerwartet verstorben", teilte sein Lable mit. Er sei leblos in seiner Wohnung in Seoul gefunden worden.

Er ist nicht der einzige jung verstorbene K-Pop-Star: 2017 starb der Sänger Kim Jonghyun der Band SHINee, 2019 die koreanische Popsängerin Sulli und im selben Jahr die K-Pop-Sängerin Goo Hara. In allen Fällen spielte die psychische Belastung der Stars eine Rolle, Ermittlungen gehen von Suizid aus.

Erfolg für K-Pop durch Soziale Medien

Das Musikgenre K-Pop ist noch jung, es hat sich erst in den 2010er Jahren weltweit etabliert. Einen Grundstein legte der Sänger Psy 2012 mit seinem Erfolgshit "Gangnam Style", dessen Musikvideo als erstes YouTube-Video überhaupt eine Milliarde Klicks erreichte. Pop-Gruppen wie Black Pink oder BTS haben sich seitdem auf der ganzen Welt einen Namen gemacht.

K-Pop ist ein Sammelbegriff für koranische Popmusik mit Elementen aus Hip-Hop, R&B und Electro. Die Ursprünge gehen bis in die 1990er Jahre zurück. Am Anfang waren die Bands besonders in asiatischen Ländern wie Japan erfolgreich, mittlerweile haben sie den globalen Markt erobert, mit großem Erfolg besonders bei jungen Fans.

"Cover Dances" auf TikTok

Typisch für K-Pop sind die aufwendigen Tänze, welche die Künstler*innen einstudieren und auf Sozialen Medien hochladen. Die Songs gewinnen schnell an Reichweite und Popularität, wenn Fans die Choreografien imitieren und ihre Tanz-Videos selbst veröffentlichen.

Auf TikTok sind solche sogenannten "Cover Dances" besonders beliebt, was die Plattform für K-Pop-Gruppen umso wichtiger macht. Das wissen auch die Mitglieder der K-Pop-Band VANNER, die in der ZDFinfo-Dokumentation " Phänomen K-Pop - Südkoreas Exportschlager " begleitet werden.

Will man heutzutage ein Idol sein, dann geht das nur mit TikTok. „ Gon, Mitglied der K-Pop-Band VANNER

Doch mit dem Ruhm und der Expansion ins Ausland stieg auch der Erfolgsdruck durch Fans, Plattenindustrie und Gesellschaft.

Harte Anforderungen im Trainee-Programm

In Südkorea suchen Musikfirmen gezielt nach jungen Talenten, um diese über Jahre hinweg zu trainieren. Das Resultat: eine auf Persönlichkeiten und Aussehen perfekt abgestimmte K-Pop-Band. Dafür organisieren die Firmen Castings, bei denen sich tausende junge Talente bewerben. Der Konkurrenzkampf ist groß, am Ende erhalten meist nur ein oder zwei Bewerbende das begehrte Trainee-Programm.

Diese jahrelange, harte Ausbildung bedeutet auch Verzicht auf Freizeit und Privatleben. Nicht nur die Firmen haben große Erwartungen an die jungen Künster*innen. Viele gehen noch zur Schule und müssen zeitgleich den hohen Anforderungen des koreanischen Schulsystems gerecht werden.

Perfektionismus und Erfolgsstreben in Korea

Der immense Druck und der Verlust von Unabhängigkeit - persönlich und finanziell - geht zulasten der mentalen Gesundheit vieler K-Pop-Stars. Dabei ist der Druck in der koreanischen Gesellschaft auch ohne K-Pop-Karriere bereits hoch und von starkem Konkurrenzdenken geprägt. Das zeigt sich im K-Pop und der gesamten Populärkulturindustrie, sagt die K-Pop-Expertin Tabitha Adler.

Es gilt die Idee, dass für den Erfolg hart gearbeitet werden muss, doch da alle hart arbeiten, muss man noch mehr leisten als alle anderen. „ Tabitha Adler, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Koreastudien an der Universität Frankfurt

Gleichzeitig würden die K-Pop-Idole das Land international repräsentieren, wodurch deren Auftreten von der koreanischen Gesellschaft oft als direkte Vertretung Koreas wahrgenommen werde, sagt Adler. Eine Person in der Öffentlichkeit müsse ein perfektes Image bewahren, um den eigenen Status zu rechtfertigen und darüber hinaus ein gutes Vorbild sein. Gelinge dies nicht, komme es oft zu Druck vonseiten der Fans und der Öffentlichkeit, so Adler.

Auch die verstorbenen K-Pop-Stars waren diesem Druck ausgesetzt. Sänger Moonbin legte bereits 2019 eine Karrierepause aufgrund gesundheitlicher Bedenken ein, kehrte jedoch 2020 wieder zurück. Die 2019 verstorbenen Pop-Sängerin Sulli war wegen kontroverser Meinungen immer wieder Anfeindungen im Netz ausgesetzt. Und Sängerin Goo Hara wurde Opfer von Cybermobbing