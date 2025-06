Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs & Co.: WHO sieht Rückschritt

Nichtübertragbare Krankheiten : Krebs, Diabetes & Co.: WHO sieht Rückschritt

27.06.2025 | 13:15 |

Jedes Jahr sterben in Europa rund 1,8 Millionen Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder anderen nichtübertragbaren Krankheiten. Die WHO fordert mehr Prävention.