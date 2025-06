Im US-Bundesstaat Tennessee haben alle 20 Insassen den Absturz eines Flugzeuges überlebt. Es gebe keine Todesopfer, teilte der Sprecher der Stadtverwaltung von Tullahoma südlich von Nashville, Lyle Russell, nach dem Unglück am Sonntag mit.

Wegen schwerer Verletzungen seien drei Insassen per Hubschrauber und ein weiterer Verletzter per Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden. Mehrere Leichtverletzte seien am Absturzort behandelt worden.