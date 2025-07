Ungesund, klimaschädlich: Schlechte Noten für Krankenhausessen

So mancher Patient und Heimbewohner ahnt es vielleicht schon: So richtig gesund ist das Essen in Krankenhäusern und Pflegeheimen oft nicht. Den Beleg dafür liefert jetzt eine Studie , an der neben der Berliner Charité die Stanford Universität und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) beteiligt waren.