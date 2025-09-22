Elch Emil in Österreich betäubt: Mehrwöchige Wanderschaft beendet

Elch Emil sorgte mit seinem Streifzug durch Österreich für viel Aufsehen. Wegen Unfallgefahr wurde seine Reise beendet - und für ein neues Zuhause gesorgt.

Emil wurde kurz vor der drohenden Überquerung einer Autobahn mit einem Schuss betäubt und an den Rand des Böhmerwalds gebracht. (Archivbild) Quelle: dpa

Die mehrwöchige Wanderschaft von Elch Emil durch stark besiedeltes Gebiet in Österreich ist zumindest vorläufig zu Ende.

Das Tier sei kurz vor der drohenden Überquerung einer Autobahn mit einem Schuss betäubt und an den Rand des Böhmerwalds gebracht worden, teilte das Land Oberösterreich mit. Ziel sei die Ansiedlung im tschechischen Nationalpark Sumava im Böhmerwald, wo bereits eine Elchpopulation lebt.

Der junge Elchbulle ist von Polen durch die Donau und Tschechien nach Österreich gelangt, selbst Experten rätseln, warum. Nun wurde er betäubt. 03.09.2025 | 1:34 min

Ein Unfall - und das bestätigen Wildtier-Expertinnen und -Experten - hätte Lebensgefahr für alle Beteiligten bedeutet. „ Michaela Langer-Weninger, Agrarministerin von Oberösterreich

Der etwa dreijährige Elch streifte seit Mitte August durch Teile Österreichs. Er stammt wahrscheinlich aus Polen oder Tschechien, wo es Elchbestände gibt. Das Tier wurde auf seiner Tour teils engmaschig überwacht. Vor zwei Wochen blockierte er etwa vier Stunden lang eine der wichtigsten Bahnrouten des Landes, weil er sich auf dem Bahndamm aufhielt. Erst als eine Lokomotive im Schritttempo auf ihn zufuhr, bewegte er sich weiter.

Jetzt Chance auf Leben mit Artgenossen

Emil war nach Angaben des Landes im Raum Sattledt ganz nah an einer stark befahrenen Autobahn und habe wiederholt versucht, den Zaun zur Schnellstraße zu überspringen. Daher habe unmittelbare Gefahr bestanden, so die Landesministerin.

Nach der Betäubung wurde der Elch in die Nähe eines tschechischen Nationalparks gebracht und freigelassen. Dort könne das Tier nun ein artgerechtes Leben in Gesellschaft von Artgenossen und Artgenossinnen führen, hieß es.

"Um Emils Sicherheit zu garantieren und sein weiteres Leben in freier Wildbahn nachverfolgen zu können, trägt er nun eine Ohrmarke mit GPS-Sender", teilte das Land weiter mit.