Zauberei wirkt durch Illusion. Aber zaubern lernen kann auch medizinisch etwas bewirken. Kinder mit Hemiparese haben es mit den Ehrlich Brothers ausprobiert.

"Ich wünsche mir, dass ich alleine meine Socken anziehen kann," sagt der elfjährige Gabriel. Die anderen Kinder haben ähnlich bescheidene Wünsche: einen Zopf machen können, mit Messer und Gabel essen, Radfahren lernen. Sie alle haben eine Hemiparese - eine halbseitige Lähmung durch eine Schädigung im Gehirn - und nahmen teil an einem zweiwöchigen Intensivcamp mit dem Magier-Duo Ehrlich Brothers.

Was ist eine Hemiparese? Eine Hemiparese ist die Lähmung einer Körperhälfte, bei der oft noch eine Restfunktion vorhanden ist.

Eine Hemiparese entsteht durch eine Schädigung des kindlichen Gehirns, vor oder nach der Geburt. Neben Entzündungen und Unfällen kann auch ein Schlaganfall Ursache für eine Hemiparese sein.

Auf der betroffenen Körperhälfte kommt es zu einer Verminderung der Kraft, Beweglichkeit, Koordination und Feinmotorik im Bereich des Armes, der Hand und/oder des Beines, selten auch im Bereich des Gesichtes.

Eine Fernseh-Show mit einer Zauber-Therapie

Und so begann das Projekt: Ein Praktikant bei der TV-Produktionsfirma Content Laden in München, selbst Zauberer, erzählte von einer Therapie in England, in der Kinder mit einer Lähmung durch Zaubertricks ihre motorischen Fähigkeiten verbessern konnten. "Ich war begeistert von der Idee und wollte aus diesem Stoff eine Fernseh-Show machen", sagt Jan Fritzkowsky, Geschäftsführer des Content Laden.

Bei der Suche nach einem wissenschaftlichen Partner stieß Fritzkowsky auf Kinderneurologinnen des LMU Klinikums in München, die schon Erfahrungen hatten in der Entwicklung von Intensiv-Therapien. So kam es zur Zusammenarbeit, die später in der ZDF-Serie "Magic Moves" mündete.

Kinder mit Hemiparese für Projekt ausgewählt

Als Patientengruppe wurden acht- bis 13-jährige Kinder mit Hemiparese in einer moderaten Ausprägung gewählt. Begleitet wurden sie von einem Team aus Ärztinnen, Ergo- und Physiotherapeutinnen und Wissenschaftlerinnen. Für jeden Patienten wurde ein Therapieplan erarbeitet, mit dem Ziel, dem Kind eine altersentsprechende Unabhängigkeit und Teilhabe in Alltagssituationen zu ermöglichen.

Das ZDF hatte früh Interesse daran, die Zauber-Therapie ins TV zu bringen: "Ein relevantes Thema, emotionales Storytelling, ein experimenteller, konstruktiver Ansatz mit klarer Zielsetzung und die Möglichkeit, Unterhaltung und Wissenschaft miteinander zu verbinden - das sind die Formatbestandteile, nach denen wir für unsere sogenannten Social Factuals suchen," erläutert Thorsten Haas, Leiter der Hauptredaktion Show.

Ehrlich Brothers: Zauberei bringt Kindern Selbstbewusstsein

Auch die Ehrlich Brothers waren von der Idee überzeugt und entwickelten gemeinsam mit dem 36-köpfigen medizinisch-therapeutischen Team die Zaubertricks und probten mit den Kindern für die große Bühnenshow.

Wir haben gelernt, dass Zauberei Kindern eine riesige Portion Selbstbewusstsein geben kann. „ Andreas Ehrlich

Kinder mit Lähmung würden gemobbt und gehänselt, sagt Andreas Ehrlich. "Hier haben sich mithilfe von Zauberei unfassbare Dinge entwickelt."

Große Erfolge, wenn Therapie Spaß macht

Das Ergebnis des zweiwöchigen Trainingslagers: Die Kinder haben nicht nur magische Tricks gelernt, sondern auch ihre Alltagsziele erreicht. Projektleiterin Michaela Bonfert erklärt es so:

Therapie wird besonders angenommen, wenn sie Spaß macht. Was könnte ein Kind mehr zum Training der Arm-Handfunktion motivieren, als Zauberkunststücke zu lernen? „ Dr. Michaela Bonfert, Projektleiterin vom LMU Klinikum München

Der elfjährige Ben bestätigt: "Ich finde es cool, dass Zaubern hier eine Therapie ist, weil so lernt man Tricks, mit denen man andere beeindrucken kann."

Zaubercamp hat auch im Alltag motiviert

Nach dem Camp stellte sich die Frage, wie lange der Therapieerfolg anhält. Die Krux: Nur durch regelmäßiges Training können die erarbeiteten Erfolge erhalten bleiben.

Die Kinder haben sich mit ihren Familien neue Alltagsziele gesetzt und zu Hause sowie auch mit ihren Ergotherapeuten geübt. Das Ergebnis nach einem Jahr: Auch diese Ziele wurden erreicht. Ben hat kochen gelernt, Gabriel das Klettern. Und Jule hat sich durch ihr erweitertes Bewegungsspektrum und ihren gestärkten Mut getraut, für eine Schulfahrt nach Malta zu reisen.

"Das Zaubercamp wirkte wie ein Booster und hat die motorischen Fähigkeiten und das Selbstvertrauen so stark verbessert, dass auch die Motivation geblieben ist, konsequent an neuen Zielen zu arbeiten," so Michaela Bonfert.

"Magic Moves" war das außergewöhnlichste Projekt, bei dem wir mit unserer Zauberei je teilgenommen haben. „ Chris Ehrlich

"Magic Moves" als ambulante Therapie Im iSPZ Hauner München wird dank der Unterstützung durch Förderer und die Zauberakademie Deutschland in Anlehnung an "Magic Moves" das Therapiekonzept in Form einer ambulanten Gruppentherapie unter der Schirmherrschaft der Ehrlich Brothers fortgesetzt. Es besteht Kontakt zu weiteren Zentren und Praxen, um auch dort ähnliche Konzepte zu initiieren. Da es sich um sehr ressourcenaufwändige Therapien handelt, kann dies aber nur mit Unterstützung durch Förderer und Spenden gelingen.



Infos und Kontakt:

https://www.lmu-klinikum.de/ispz

michaela.bonfert@med.lmu.de

Telefon: 089 4400 56760