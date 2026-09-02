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Panorama

Explosion am Bahnhof Augsburg: Zwei leicht Verletzte

Polizei sperrt Gebäude:Explosion am Bahnhof Augsburg - Zwei Leichtverletzte

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Am Augsburger Bahnhof hat es in der Nacht eine Explosion gegeben, es gab zwei Leichtverletzte. Der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt, die Polizei war im Großeinsatz.

Ein Sprengstoffentschärfer der Technischen Sondergruppe (TSG) des Bayerischen Landeskriminalamts steht neben einem Einsatzfahrzeug im Bahnhofsbereich.

Bei einer Explosion nahe dem Augsburger Hauptbahnhof wurden zwei junge Menschen leicht verletzt. Der Bahnhof war zeitweise gesperrt. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar.

02.09.2026 | 0:50 min

In Augsburg (Bayern) hat sich in der Nacht zum Mittwoch in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Explosion mit zwei Leichtverletzten ereignet. Zudem wurde - laut Polizei - ein verdächtiger Gegenstand gefunden.

Der Zugverkehr war vorübergehend eingestellt worden, bevor am Mittwochmorgen Entwarnung gegeben wurde. Die Polizei war im Großeinsatz.

Durch Knalltraumata leicht verletzt

Demnach explodierte ein bislang unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang. Zwei Menschen wurden durch Knalltraumata leicht verletzt, hieß es. Auch Fensterscheiben seien durch die Explosion beschädigt worden. Informationen zu den Hintergründen gab es vorerst nicht.

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"Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort und hat, mit Unterstützung durch Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes, die Ermittlungen aufgenommen", hatte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitgeteilt.

Am Vormittag gab die Polizei Entwarnung. Der Bahnhof und der Zugverkehr wurden wieder freigegeben. Laut den Beamten gibt es nur in der Bahnhofstraße noch Beeinträchtigungen.

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Quelle: dpa, Reuters, AFP
Über dieses Thema berichtete das ZDF in dem Beitrag: "Zwei Verletzte nach Explosion am Hauptbahnhof" am 02.09.2026 um 12:15 Uhr.   

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