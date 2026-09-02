Explosion am Bahnhof Augsburg: Zwei leicht Verletzte

Polizei sperrt Gebäude:Explosion am Bahnhof Augsburg - Zwei Leichtverletzte
Am Augsburger Bahnhof hat es in der Nacht eine Explosion gegeben, es gab zwei Leichtverletzte. Der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt, die Polizei war im Großeinsatz.
In Augsburg (Bayern) hat sich in der Nacht zum Mittwoch in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Explosion mit zwei Leichtverletzten ereignet. Zudem wurde - laut Polizei - ein verdächtiger Gegenstand gefunden.
Der Zugverkehr war vorübergehend eingestellt worden, bevor am Mittwochmorgen Entwarnung gegeben wurde. Die Polizei war im Großeinsatz.
Durch Knalltraumata leicht verletzt
Demnach explodierte ein bislang unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang. Zwei Menschen wurden durch Knalltraumata leicht verletzt, hieß es. Auch Fensterscheiben seien durch die Explosion beschädigt worden. Informationen zu den Hintergründen gab es vorerst nicht.
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
"Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort und hat, mit Unterstützung durch Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes, die Ermittlungen aufgenommen", hatte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitgeteilt.
Am Vormittag gab die Polizei Entwarnung. Der Bahnhof und der Zugverkehr wurden wieder freigegeben. Laut den Beamten gibt es nur in der Bahnhofstraße noch Beeinträchtigungen.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu Sabotageaktionen
Bahnstrecke zeitweise gesperrt:Kabel durchtrennt: Sabotageverdacht in Baden-Württembergmit Video0:16
Bekennerschreiben von Linksextremisten:Sabotage an NRW-Bahnstrecke? Staatsschutz ermitteltmit Video1:07
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Turnow-Preilack: Angriff auf StromnetzVideo5:04
- Kolumne
Die Wissens-Kolumne von NANO und Terra X:Der unterschätzte Dominoeffekt kritischer Infrastrukturvon Dennis-Kenji Kipker
Prozess in Stuttgart:Russische Sabotage? Mutmaßliche Agenten vor Gerichtmit Video1:44