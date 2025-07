Arsen-Austritt bei Unternehmen im Harz: Große Mengen freigesetzt

Sachsen-Anhalt, Osterwieck: Einsatzkräfte in speziellen Schutzanzügen sind nach einem Unfall mit Gefahrstoffen im Einsatz.

Aus einer Firma am Rand von Osterwieck im nördlichen Vorland des Harzes ist hochgiftiges Arsen in die Umgebung gelangt. Die Kriminalpolizei ermittelt zu einem Einbruchdiebstahl.

Arsen-Austritt offenbar nach Einbruch

Am Morgen sei der Polizei ein Einbruch gemeldet worden, teilte eine Sprecherin in Magdeburg mit. Nach ersten Erkenntnissen sei in dem Zusammenhang eine unbekannte Menge Chemikalien freigesetzt worden.