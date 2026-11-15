Ob Luxuszug im Schnee oder Ausgrabungsstätte im Orient: Die British Library lädt zu einer Reise in die Welt von Agatha Christie ein - vielseitig wie das Leben der "Queen of Crime".

Eine Ausstellung in der British Library im 50. Todesjahr von Agatha Christie zeigt unter anderem Objekte aus Christies persönlichem Archiv, die zum ersten Mal öffentlich gezeigt werden. 05.11.2026 | 2:11 min

Das Foto einer jungen Frau auf Hawaii, im Cabrio mit Surfbrett auf dem Rücksitz, bringen wohl die wenigsten auf Anhieb mit der legendären Kriminalautorin Agatha Christie in Verbindung.

Doch genau solche überraschenden Einblicke in ihr Leben bietet die Ausstellung "Agatha Christie: A World of Mystery", die die British Library anlässlich ihres 50. Todestages zeigt.

80 Kriminalromane, über 25 Theaterstücke

Es sind Krimis wie "Mord im Orient-Express" oder "Und dann gab’s keines mehr", mit denen die Britin weltberühmt wurde. Mehr als 200 Exponate, darunter Notizbücher, Familienfotos, Originalmanuskripte und Briefe, erzählen die Geschichte der außergewöhnlichen Schriftstellerin. 1890 im südenglischen Torquay geboren, veröffentlichte Christie 80 Kriminalromane und über 25 Theaterstücke.

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Kuratorin Lucy Rowland freut es besonders, Erinnerungsstücke ausstellen zu können, die bisher noch nie oder nur selten zu sehen waren: "So können wir einige wirklich überraschende Seiten von Agatha Christie zeigen - einer Frau, die oft mit Miss Marple verwechselt wird."

Schriftstellerin, Fotografin, Kosmopolitin

Christie liebte das Reisen: Ab den 1930er-Jahren begleitete sie archäologische Ausgrabungen im Irak und in Syrien. Sie fotografierte die Arbeit der Archäologen, sammelte Inspiration für ihre Romane, wie "Mord in Mesopotamien" oder "Sie kamen nach Bagdad", und lernte ihren zweiten Ehemann, den 14 Jahre jüngeren Archäologen Max Mallowan, kennen.

Die Ausstellung veranschaulicht diese Zeit mit einer nachgebildeten Ausgrabungsstätte, handschriftlichen Notizen, Romanentwürfen und Filmaufnahmen. Besonders aufschlussreich laut Rowland: "Christies Reiseschreibmaschine und Leica-Kamera verraten eine ganze Menge über sie. Sie war ausgesprochen technikbegeistert und hat neue technische Möglichkeiten sehr gerne ausprobiert."

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Inspiration für Giftmorde aus der Apotheke

Überraschend ist auch, wie gut sich Christie tatsächlich mit Giften auskannte. Während des Ersten Weltkriegs meldete sie sich als Krankenschwester. Dabei lernte sie viel über Medikamente und Giftstoffe - und nutzte dieses Wissen für ausgeklügelte Mordfälle in ihren Geschichten.

Im Ausstellungsraum sind die Wände der nachgebauten Krankenhausapotheke grün gestrichen. In einer Vitrine stehen Dosen und Gläser mit nachgebildeten Arzneimitteln, daneben liegen Christies Lernunterlagen für die Prüfung zur pharmazeutischen Assistentin.

"Besonders spannend ist ein Notizbuch mit der Überschrift 'Gifte: Möglichkeiten für Bücher'", findet Kuratorin Rowland. Darin finden sich chemische Formeln und Angaben zu tödlichen Dosierungen.

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Der Orient-Express wird lebendig

Das größte Highlight der Ausstellung ist der nachgebaute Orient-Express. An Bord stehen Champagnerflaschen, die Kissen sind mit grünem Samt überzogen, im Fenster ziehen riesige animierte Schneelandschaften vorbei. Sogar eine lebensgroße Figur von Detektiv Hercule Poirot ist zu sehen - mit Anzug, Hut, Schnurrbart und Zigarre.

In einem Brief an ihren Mann schildert Christie ihre eigene Reise von Istanbul nach London. "Sie beschreibt die Passagiere in ihrem Brief sehr anschaulich - und natürlich erkennt man einige von ihnen in den Figuren aus "Mord im Orient-Express' wieder", sagt Rowland.

Willkommene Unterhaltung nach dem Krieg

Der letzte Raum der Ausstellung entführt in das Londoner Westend der Nachkriegszeit. Christies Stücke boten dem Publikum nach dem Krieg eine willkommene Flucht aus dem Alltag. "Die Mausefalle", eine raffinierte Kriminalgeschichte, ist bis heute das am längsten laufende Theaterstück der Welt. Und 50 Jahre nach ihrem Tod lebt die Queen of Crime in ihren Geschichten weiter.

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