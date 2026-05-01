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Tankrabatt, E-Autoprämie, Neugeborene: Was sich im Mai ändert

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Tankrabatt, E-Autoprämie, Neugeborene:Was sich im Mai ändert

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Im Mai tritt der Tankrabatt in Kraft. Außerdem soll voraussichtlich die Antragstellung für die neue E-Autoprämie möglich sein. Ein Überblick über wichtige Änderungen.

Auto wird getankt
Fahrender ICE
Ein Mitarbeiter der städtischen Abfallwirtschaft
Hamburg: Ein E-Auto wird an einer Ladesäule geladen.
Neugeborenes wird untersucht
Grundgesetz

Tankrabatt startet

Ab dem 1. Mai sollen Autofahrerinnen und Autofahrer bei den Spritpreisen entlastet werden, die durch den Iran-Krieg deutlich gestiegen sind. Dafür werden die Steuersätze auf Benzin und Diesel um jeweils rund 17 Cent je Liter gesenkt.

Quelle: ddp

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Quelle: dpa

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Quelle: AFP, dpa

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