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Tankrabatt, E-Autoprämie, Neugeborene:Was sich im Mai ändert
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Im Mai tritt der Tankrabatt in Kraft. Außerdem soll voraussichtlich die Antragstellung für die neue E-Autoprämie möglich sein. Ein Überblick über wichtige Änderungen.
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Quelle: AFP, dpa
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