Bilderserie
Sommerzeit, Schufa-Auskunft und Wahlen:Was sich im März ändert
|
Das Frühjahr bringt nicht nur wärmere Temperaturen, sondern auch einige Neuerungen: Sommerzeit, mehr Transparenz bei der Schufa und Landtagswahlen. Die Änderungen im Überblick.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Quelle: dpa, AFP
Weitere aktuelle Nachrichten
- Liveblog
Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
- Bilderserie
Sommerzeit, Schufa-Auskunft und Wahlen:Was sich im März ändert
Bundesliga-Klassiker:Warum Bayern in Dortmund viel gewinnen kannvon Maik Rosnermit Video9:46
US-Militäreinsatz weiter offen :Iran-Gespräche: Trump "nicht glücklich", Oman zuversichtlicher