"Die Anstalt": Warum der Musiker Danger Dan ausgeladen wurde

Die 100. Ausgabe von "Die Anstalt" thematisiert die wachsende politische Radikalisierung. In der Sendung sollte auch der Musiker Danger Dan auftreten, wurde aber ausgeladen. Die Gründe.

Das ZDF reagiert auf die Ausladung des Musikers Danger Dan aus der 100. Ausgabe von "Die Anstalt". Quelle: dpa

"Die Anstalt" befasst sich in ihrer 100. Ausgabe mit der wachsenden politischen Radikalisierung und der Wehrhaftigkeit der Demokratie. Auch der Künstler Danger Dan war in die Sendung eingeladen worden. Dort war unter anderem die Performance seines neuen Liedes "Keine Angst" geplant.

Warum der Musiker ausgeladen wurde und wieso sein Text im Widerspruch zu den Programmrichtlinien des ZDF steht.

Warum wurde Danger Dan ausgeladen?

Das Lied von Danger Dan setzt sich mit Widerstand gegen Rechtsextremismus auseinander. Der Text des Liedes kann allerdings als Aufruf zu Gewalt verstanden werden. Ein solcher Aufruf stünde im klaren Widerspruch zu den Programmrichtlinien des ZDF.

Wie kam das ZDF zu der Entscheidung?

Das ZDF hat sich die Entscheidung der Absage nicht leicht gemacht. Aber nach intensiver redaktioneller Bewertung, in die auch das Justitiariat des ZDF eingebunden war, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass der Text des Liedes als Anleitung zum politischen Extremismus verstanden werden kann, der Selbstjustiz propagiert und rechtswidrige Taten und Gewalt nicht ausschließt. Die vier Vornamen etwa, die am Ende der letzten Strophe mit "lieben Grüßen" bedacht werden, sind identisch mit Vornamen einschlägig bekannter, zum Teil schon rechtskräftig verurteilter Linksextremisten.

Zensiert das ZDF Danger Dan?

Das ZDF zensiert weder Danger Dan noch "Die Anstalt". Text und Aussage des Liedes erfordern eine gründliche journalistische Einordnung und Befassung, die das ZDF an anderer Stelle leisten wird. In einer Sonderausgabe von "aspekte" etwa werden wir am Samstag, 18.07. das Versprechen einlösen, uns dokumentarisch-journalistisch mit dem Lied von Danger Dan und dessen Thema 'Widerstand gegen Rechtsextremismus' zu befassen und aufzuarbeiten. Auch das Team der "Anstalt" wird sich in der betroffenen Ausgabe kritisch mit der Ausladung auseinandersetzen. Die gesamte Sendung befasst sich mit der Wehrhaftigkeit der Demokratie angesichts politischer Radikalisierung - und wird ab Samstag, 18.07. vorab im ZDF-Streamingportal verfügbar sein.

Gleichwohl können wir den Unmut über die Kurzfristigkeit unserer Absage nachvollziehen. Ein Gesprächsangebot an Danger Dan zur Erläuterung der Entscheidung blieb bislang unbeantwortet.

Anmerkung der Redaktion: Der Text wurde aktualisiert am Freitag, 17. Juli 2026 um 13.30 Uhr.