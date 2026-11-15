Delfine haben Dialekte, Bienen tanzen Wegbeschreibungen, Ameisen spüren Vibrationen: Die Kommunikation von Tieren ist überraschend komplex. Manches kann sogar der Mensch nutzen.

Tanzen, pfeifen und vibrieren: Ob im Ozean, in der Luft oder unter der Erde, Tiere nutzen verblüffend komplexe Systeme, um Informationen auszutauschen und damit ihr Überleben zu sichern. 10.11.2026 | 43:43 min

Lange Zeit rätselte die Wissenschaft über die Kommunikation von Tieren. Heute gelingt es Forschenden zunehmend, ihre Sprache zu entschlüsseln. Dabei wird deutlich, wie vielfältig die Wege sind, mit denen Tiere Informationen austauschen.

1. Delfine haben Dialekte

Delfine sind oft in Gruppen unterwegs. Die einzelnen Tiere schwimmen manchmal kilometerweit entfernt voneinander durch den Ozean. Deswegen ist Kommunikation für Delfine besonders wichtig.

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Sie erzeugen mit ihren Blaslöchern Pfeiflaute, die von anderen Mitgliedern der Gruppe erkannt werden. Diese Töne sind für jeden Delfin einzigartig und die Tiere merken sich die Stimmen anderer Delfine jahrzehntelang.

Außerdem sind die Stimmen geprägt von der Gruppe, in der sie leben, sagt der Meeresbiologe Andrew Lewin in der ZDFinfo-Doku "Tierische Superhelden - Meister der Kommunikation": "Jede Delfingruppe kann ihren eigenen Dialekt haben."

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2. Bienen tanzen die Wegbeschreibung

Entdeckt eine Biene eine Futterquelle, nutzt sie eine besondere Form der Kommunikation: den Schwänzeltanz. Mit einer bestimmten Choreografie beschreibt sie den anderen Bienen den Weg zum Futter.

Der Schwänzeltanz der Honigbienen ermöglicht es ihnen, die Richtung und Entfernung ihrer Nahrungsquelle zu kommunizieren. „ Rosalind Murray, Evolutionsbiologin an der Universität Toronto

Dieser Schwänzeltanz funktioniert so gut, dass Wissenschaftler das System übernommen haben, um bei der robotergestützten Paketzustellung Daten zu übermitteln. Auch für Such- und Rettungseinsätze könnte das System in Zukunft angewandt werden.

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3. Präriehunde kommunizieren in unterirdischen Großstädten

Früher gab es viel mehr Präriehunde als heute: Hunderte Millionen Präriehunde lebten teils in einer einzigen Kolonie. Diese konnte sich über 65.000 Quadratkilometer erstrecken. Unter der Erde entstanden komplexe Tunnelsysteme mit Kammern für verschiedene Zwecke: Schlafzimmer, Kinderzimmer, Müllentsorgungsanlagen und sogar Friedhöfe.

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Um sich dort zurechtzufinden, haben Präriehunde eine komplexe Form der Kommunikation entwickelt: Ein einziger Ruf kann bis zu sieben verschiedene Laute umfassen. So haben Präriehunde unterschiedliche Alarmrufe für Raubtiere und können sogar Dinge wie Form, Größe und Farbe beschreiben, indem sie Teile der Alarmrufe variieren.

Doku-Reihe von ZDFinfo Sehen Sie die sechsteilige Doku-Reihe "Tierische Superhelden" am 17. November ab 8:15 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.

4. Ameisen spüren Botschaften in den Sohlen

Blattschneideameisen haben eine klare Arbeitsteilung: Es gibt Sammlerinnen, die Blätter in den Bau bringen. Auf ihren Expeditionen werden sie von winzigen Minima-Ameisen unterstützt, die die Blätter säubern, während Soldatenameisen die Kolonne schützen. Zurück im Bau übergeben die Sammlerinnen die Blätter an Gärtnerinnen, die darauf Pilze züchten - die Nahrung der Blattschneideameisen. Wiederum andere Ameisen bringen den Müll weg.

Damit diese Arbeitsteilung funktioniert, müssen die Ameisen miteinander kommunizieren. Dafür nutzen sie ein sogenanntes Stridulationsorgan: Damit können sie Vibrationen erzeugen. "Diese Vibrationen übertragen sich auf die Beine der Ameisen", erklärt Rosalind Murray. Die Vibrationen breiten sich aus und werden von anderen Ameisen empfangen.

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5. Geschenke als Liebessprache der Raben

Nach dem ersten Date bleiben Raben ein Leben lang zusammen. Dabei helfen Geschenke: Sie bringen ihrem Partner kleine Fundstücke, um Zuneigung zu zeigen oder Danke zu sagen. "Es wird vermutet, dass Raben diese Geschenke machen, um die Beziehung aufrechtzuerhalten", sagt die Biologin Rosalind Murray.

Es gibt Geschichten von Raben, die Menschen, die sie füttern, Münzen, Schmuckstücke und glänzende Gegenstände bringen. „ Rosalind Murray, Evolutionsbiologin an der Universität Toronto

Raben können zudem Stimmen imitieren. Wenn ein Rabe fehlt, versucht sein Partner, seinen charakteristischen Ruf nachzuahmen, um ihn zur Rückkehr zu bewegen "ähnlich wie eine SMS, in der man fragt, wo jemand ist und wann er nach Hause kommt", sagt der Biologe Peter Soroye.

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