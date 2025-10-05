Die Klimakrise zu verdrängen, schützt kurzfristig die Psyche, schadet aber langfristig allen. Warum wir uns der Bedrohung stellen müssen - und wie wir das psychisch können.

Klimakrise im Kopf: Warum wir uns selbst im Weg stehen

In der vergangenen Woche endete der diesjährige Extremwetterkongress in Hamburg mit einer Presseerklärung, für die schon der Begriff "Paukenschlag" untertrieben scheint:

"Die globale Erwärmung ist in eine Phase der Beschleunigung eingetreten. Bereits um das Jahr 2050 könnte die Erwärmung sogar drei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit erreichen (..) Dies kann nur noch durch ein Umsteuern der Menschheit verhindert werden. (…) Wir rufen alle politischen Akteurinnen und Akteure in Deutschland auf, sich der realen Gefährdungslage (…) und der Dringlichkeit des Handelns bewusst zu werden, (…) den Rückzug aus tieferliegenden Küstenregionen an Nord- und Ostsee zu diskutieren, (…) die wissenschaftsbasierte Information der Gesellschaft sicherzustellen".

Ein Weckruf vom Extremwetterkongress?

Was ist eine angemessene Reaktion auf eine solche wissenschaftliche Stellungnahme? Wie können wir das gesund psychisch verarbeiten? Und wie handhaben das insbesondere die Menschen in Küstenstädten wie Emden, Bremerhaven, Lübeck, Rostock oder Stralsund, wenn sie erfahren, dass ein Schutz ihrer Heimat langfristig vielleicht unbezahlbar wird?

Verdrängung als psychische Notwehr

Wenn wir keine Handlungsmöglichkeiten hätten, bestünde ein verständliches menschliches Reaktionsmuster auf solche existenziellen Bedrohungen im Wegschauen, Ignorieren und Verdrängen. Das kann kurzfristig unsere psychische Stabilität und Alltagstauglichkeit bewahren.

Sehr viele Menschen versuchen aktuell in der Tat, auf genau diese Art und Weise ihre psychische Gesundheit zu schützen und wehren Klimathemen daher bewusst oder unbewusst für sich ab. Politiker*innen fürchten diese Abwehr und trauen sich oft nicht einmal mehr, das Wort "Klima" überhaupt auszusprechen.

Warum Wegschauen so gefährlich ist

Doch so individuell nachvollziehbar diese Strategie sein mag, so katastrophal ist sie für die Gesellschaft als Ganzes. Denn das kollektive Wegsehen sorgt auch dafür, dass die Krisen voranschreiten und eskalieren. Die Verdrängung blockiert somit viele dringend notwendige Gespräche, Entscheidungen und Maßnahmen. Das sind verpasste Chancen, die uns und unseren Kindern mehr Sicherheit und Stabilität hätten schaffen können.

(Nicht-)Handeln wider besseren Wissens

Das individuelle, kollektive und mediale Wegschauen ist letztlich ebenso fahrlässig, wie in einer abgeschlossenen Gartenhütte zu sitzen und darin einen Grill zu betreiben. Ein Grill produziert Kohlenmonoxid (CO), ein unsichtbares und geruchloses Gas, das schlussendlich lebensgefährlich ist.

In der Klimakrise haben wir es mit einem ähnlichen verantwortungslosen und größenwahnsinnigen Verhalten zu tun: nämlich bei einer realen und existenziellen Bedrohung, von der man sogar selbst betroffen ist, wegzuschauen.

Was gesunde Verarbeitung bedeutet

Eine gesunde psychische Verarbeitung der Klimakrise zeigt sich im Anspringen unserer Gefahrenwahrnehmung. Die Botschaft des Extremwetterkongresses darf aus der öffentlichen Debatte nicht wieder verschwinden. Wie in der Presseerklärung selbst geschrieben, ist die wissenschaftsbasierte Information der Gesellschaft dabei von höchster Bedeutung.

Verantwortung übernehmen - jetzt

Das wird harte Arbeit für alle Menschen bedeuten, die das Problem verstanden haben und sich selbst in der Gartenhütte beziehungsweise auf der Erde befinden. Denn Klimathemen müssen in unser gesamtes, vor allem auch institutionelles Denken, Fühlen, Reden und Handeln integriert werden. Sonst ist mittelfristig keine psychische Resilienz mehr möglich.

Die Verantwortung lastet auf uns allen, sie lässt sich nicht länger auf andere abschieben. Eine gesunde psychische Verarbeitung bedeutet immer auch, den eigenen Handlungsspielraum zu nutzen und auf unterschiedlichste Weise aktiv zu werden.

