In Stockholm werden am Dienstag die Gewinner des Nobelpreises für Physik verkündet. (Symbolbild) Quelle: DPA

Der Nobelpreis im Bereich Physik geht in diesem Jahr an Elementarteilchenphysiker Francis Halzen. Im vergangenen Jahr waren die Quantenforscher John Clarke (Großbritannien), Michel Devoret (Frankreich) und John Martinis (USA) mit dem Preis in der Kategorie Physik geehrt worden.

Nobelpreise 2026 im Überblick



Medizin: Karl Deisseroth (USA), Peter Hegemann und Georg Nagel (beide Deutschland)

Die weiteren Vergabetermine:



Physik: Dienstag, 06.10.

Dienstag, 06.10. Chemie : Mittwoch, 07.10.

: Mittwoch, 07.10. Literatur: Donnerstag, 08.10.

Donnerstag, 08.10. Frieden: Freitag, 09.10.

Freitag, 09.10. Wirtschaftswissenschaften: Montag, 12.10. Die Ausgezeichneten:Die weiteren Vergabetermine:

Medizin-Nobelpreis für Forscher aus Deutschland und den USA

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die beiden Deutschen Peter Hegemann und Georg Nagel sowie den US-Forscher Karl Deisseroth, wie das Karolinska-Institut in Stockholm mitteilte.

Das Komitee würdigte die Arbeit der drei Forscher für Entdeckungen, die zur Optogenetik führten, einer Methode, die es ermöglicht, die Aktivität einzelner Nervenzellen in einem lebenden Gehirn an- oder abzuschalten.

Der Medizin-Nobelpreis geht 2026 an einen US-Forscher und zwei Deutsche - Peter Hegemann und Georg Nagel. Sie gewinnen den Preis mit ihren Entdeckungen im Bereich Optogenetik. 05.10.2026 | 3:05 min

Physik als erste Kategorie im Testament von Alfred Nobel

Die Nobelpreise gehen auf den Dynamit-Erfinder und Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896) zurück. Er legte in seinem Testament fest, dass diejenigen mit den Preisen ausgezeichnet werden sollten, die der Menschheit im vergangenen Jahr in den einzelnen Preiskategorien den größten Nutzen erwiesen haben. Die Physik war dabei die erste Kategorie, die Nobel in seinem Testament erwähnte.

Erster Physik-Nobelpreisträger ist 1901 der Deutsche Wilhelm Conrad Röntgen für seine Entdeckung der nach ihm benannten Röntgenstrahlen gewesen. Überreicht werden die Nobelpreise traditionell an Nobels Todestag, dem 10. Dezember. Dann werden auch Hegemann, Nagel und ihr Mitpreisträger Karl Deisseroth aus den USA ihre prestigeträchtigen Nobelmedaillen erhalten, die sie am Montag für ihre Entdeckungen auf dem Feld der Optogenetik zugesprochen bekommen haben.

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