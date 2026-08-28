Partielle Mondfinsternis: Die schönsten Eindrücke trotz Wolken

Über Deutschland hat es eine partielle Mondfinsternis gegeben. Der Erdtrabant trat am frühen Morgen in den Kernschatten der Erde ein. Doch Wolken versperrten vielerorts die Sicht.

In Bayern ist in den frühen Morgenstunden während einer partiellen Mondfinsternis nur noch eine Sichel zu sehen. Quelle: dpa

Wer heute Morgen die partielle Mondfinsternis über Deutschland erleben wollte, musste sehr früh aufstehen. Um 4:34 Uhr trat der Mond in den Kernschatten der Erde. Doch vielerorts war die Mühe umsonst, denn das Wetter spielte nicht mit.

In anderen Teilen der Welt waren die Aussichten teils besser. Fotos aus den USA, Bolivien und Rom zeigen das spektakuläre Himmelsphänomen.

Nachtflug mit ungewöhnlichem Ausblick Der Mond tritt in die Halbschattenphase. Quelle: AFP

Vergleichsweise gute Sicht im Süden Deutschlands

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte schon vorher wenig Hoffnung auf freie Sicht gemacht, weil Wolken, Schauer und Gewitter heranzogen. Vergleichsweise gute Sicht habe man etwa südlich der Donau gehabt, in weiten Teilen Deutschlands sei es aber schwer möglich gewesen, so der DWD.

In der Vollmondnacht vom 27. auf den 28. August ordnen sich Mond, Erde und Sonne in einer Reihe an. Gegen 4:30 Uhr beginnt die partielle Mondfinsternis. 21.08.2026 | 0:43 min

Ein dpa-Reporter berichtete, dass der Mond vor Beginn der partiellen Finsternis ganz im Osten Brandenburgs noch am Himmel zu sehen gewesen sei. Mit dem Start seien die Wolken dann aber immer dichter geworden, sodass der Mond dann ganz verschwand.

Monduntergang kurz vor acht Uhr

Bei guter Sicht oder einer Wolkenlücke wäre vor allem der Beginn der partiellen Finsternis kurz nach halb fünf gut zu sehen gewesen, weil der Mond da in dunkler Nacht noch hoch am Himmel stand, wie die Vereinigung der Sternfreunde mit Sitz im südhessischen Bensheim vorab erklärt hatte.

Mit zunehmender Verfinsterung des Mondes setzte dann die Morgendämmerung ein. Der Zeitpunkt des Austritts des Trabanten aus dem Kernschatten der Erde sollte bei 7:52 Uhr liegen und damit nach Monduntergang.

Weitere Mond-Spektakel in kommenden Jahren

Chancen auf ein solches Schauspiel gibt es aber in Deutschland auch in den kommenden Jahren. Eine sogenannte Halbschattenfinsternis wird es in der Nacht zum 21. Februar kommenden Jahres geben. Dabei taucht der Mond nicht in den Kernschatten der Erde ein. Die Verdunkelung ist bei einer solchen Finsternis oft nur sehr schwach. Eine totale Mondfinsternis gibt es erst am 31. Dezember 2028 wieder.

Dass die Mondfinsternis etwa zwei Wochen nach der Sonnenfinsternis auftritt, kommt oft vor. Beide Phänomene sind Teil der "Finsternis-Saison".

Ein Himmelsspektakel, das die Welt staunen lässt: Auf Mallorca wird die Sonne für eine Minute und 36 Sekunden vom Mond verschluckt. Menschen aus aller Welt erleben diesen Moment. 13.08.2026 | 2:52 min

Quelle: dpa