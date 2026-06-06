Tag der Organspende: Zwei Schwestern, zwei neue Herzen

Tag der Organspende:Zwei neue Herzen für zwei Schwestern
von Benedikt Karl
Organspenden retteten das Leben von Marlena und Abelina Staab. Doch in Deutschland warten Tausende weiter auf ein passendes Organ.
Diesen einen Moment wird Marlena Staab aus Ulm nie vergessen: "Ich habe geweint, gelacht, dann wieder geweint. Innerhalb von zwei Sekunden ist mein Puls von 60 auf 160 gesprungen", erinnert sich die heute 27-Jährige. Kurz zuvor hatte sie von ihren Ärzten die Nachricht erhalten: Sie haben ein passendes Spenderherz gefunden.
Marlena erlebte im Oktober 2025 das, was ihre Schwester Abelina vier Jahre zuvor durchstehen musste. Beide haben eine seltene erbliche Erkrankung, die schon in jungen Jahren zu Kammerflimmern und Rhythmusstörungen führte.
Ein neues Herz innerhalb von sechs Monaten finden
Abelina und Marlena bekamen Defibrillatoren eingesetzt, doch irgendwann war klar: Das reicht nicht. "Wenn du jetzt das Krankenhaus verlässt, wirst du nicht mehr lange zu Hause überleben", erinnert sich Abelina an die Worte ihrer Ärzte.
Ihr Herz war zu schwach. Ungefähr sechs Monate blieben ihr, so die Prognose, in diesem Zeitraum müsse ein passendes Spenderherz gefunden werden. Im August 2021 war es so weit: Abelina bekam ein neues Herz und konnte nach Monaten das Krankenhaus verlassen.
Noch immer zu wenig Spender in Deutschland
Nicht alle haben so viel Glück wie Abelina und Marlena Staab. Deutschlandweit warten mehr als 8.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Doch so viele Spender gibt es nicht, erklärt Dr. Christine Kamla vom LMU Klinikum München:
"Die Wahrscheinlichkeit, Organspender zu werden, ist deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, ein Organ zu brauchen", erläutert die Herzchirurgin. Denn nur wer hirntot ist, so Kamla, kann in Deutschland Organe spenden.
Mit dem "Tag der Organspende" soll am 6. Juni bundesweit mit Veranstaltungen auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Ein Ziel: Bürger überzeugen, eine Entscheidung für oder gegen eine Organspende zu treffen.
Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in Europa müssen einer Organentnahme in Deutschland verstorbene Personen zu Lebzeiten oder stellvertretend nach dem Tod die Angehörigen explizit zugestimmt haben. Das könnte sich ändern: Eine Gruppe von Abgeordneten über Fraktionsgrenzen hinweg fordert eine grundlegende Neuregelung der Organspende in Deutschland.
Quelle: KNA, dpa
Hohe Hürden für Organentnahmen
Zwei Ärzte müssen dafür unabhängig voneinander feststellen, dass die Funktionsfähigkeit des Gehirns unumkehrbar verloren gegangen ist. Die Organe müssen dabei weiterhin am Laufen gehalten werden - eine Kombination, die selten vorkommt.
Anders als in vielen europäischen Ländern müssen sich Spender in Deutschland zu Lebzeiten aktiv für eine Organspende entscheiden. Alternativ können Angehörige eine Entscheidung nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen treffen.
Organe nur freiwillig spenden oder Widerspruchslösung?
Ärzte und Politiker fordern immer wieder die sogenannte Widerspruchslösung, um die im internationalen Vergleich niedrige Zahl an Organspenden zu erhöhen. Dann wäre jeder Mensch automatisch Spender, sofern er nicht ausdrücklich widersprochen hat.
Kritiker sehen darin einen ungerechtfertigten Eingriff in die Grundrechte. Entsprechende Vorstöße zur Einführung der Widerspruchslösung sind bislang gescheitert, aktuell gibt es einen neuen fraktionsübergreifenden Gesetzesentwurf.
Kamla: Entscheidung schriftlich festhalten
Auch Herzchirurgin Dr. Christine Kamla befürwortet die Widerspruchslösung. Unabhängig von der individuellen Entscheidung für oder wider Organspende ist für sie entscheidend, dass überhaupt über das Thema gesprochen wird. Kamla appelliert:
Für Marlena und Abelina Staab war die Organspende lebensrettend. Sie können heute Sport machen, spazieren gehen und den Alltag genießen.
Dankbar für zweites Leben durch Spenderherz
"Ohne die Unterstützung meiner Familie hätte ich es nicht geschafft", ergänzt Abelina. Wer ihre Spender waren, wissen die Schwestern nicht.
Mit Kerzen gedenken sie jenen unbekannten Menschen, denen sie ihr zweites Leben zu verdanken haben: "Ich habe das größte Geschenk bekommen, das man bekommen kann", sagt Marlena.
"Ich möchte mir bewusst Zeit für sie und für diese Dankbarkeit nehmen", fügt sie hinzu, "dass ich all das erleben darf".
Benedikt Karl ist Reporter im ZDF-Landesstudio Bayern.
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