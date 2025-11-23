Manche essen, was sie wollen, und nehmen nicht zu. Das ist kein Zufall. Sie nutzen einen körpereigenen "Stoffwechsel-Motor", den die meisten von uns erst aktivieren müssen.

Wer mich im Winter in Kiel an der Förde entlanglaufen sieht, hält mich wahrscheinlich für verrückt. Kurze Hose, T-Shirt, während um mich herum alle in dicken Daunenjacken stecken. Doch damit nicht genug: Ich dusche auch täglich kalt und gehe dreimal pro Woche in der Kieler Förde baden. Warum das alles? Ich will mein braunes Fett aktivieren - ein faszinierendes Gewebe, das in den letzten Jahren die Stoffwechselforschung revolutioniert hat.

Braunes Fett - die "körpereigene Heizung" aktivieren

Wir alle kennen das weiße Fett - die ungeliebten Polster an Bauch, Hüfte und Oberschenkeln, die Energie für schlechte Zeiten speichern. Doch wir besitzen noch eine zweite Art von Fettgewebe, das sogenannte braune Fett. Man kann es sich als unsere körpereigene Heizung vorstellen. Statt Energie zu speichern, ist es darauf spezialisiert, Kalorien aus Fett und Zucker direkt in Wärme umzuwandeln.

Lange dachte die Wissenschaft, nur Babys hätten nennenswerte Mengen dieses braunen Fettes, um sich nach der Geburt warm zu halten. Heute wissen wir: Auch Erwachsene besitzen es, vor allem im Halsbereich und entlang der Wirbelsäule. Doch jeder Mensch hat unterschiedlich viel davon. Und unsere Forschung zeigt: Die Menge des braunen Fettes kann erklären, warum manche Menschen essen können, was sie wollen, ohne zuzunehmen, während andere schon beim "Anblick des Kuchens" dick werden.

Stoffwechseltypen: Sparfuchs oder Verschwender?

In unseren Studien haben wir "sparsame" und "verschwenderische" Stoffwechseltypen entdeckt. Der sparsame Typ ist ein Meister der Effizienz. Er besitzt wenig braunes Fett und sein Körper klammert sich an jede Kalorie. Das war ein evolutionärer Vorteil in Hungerzeiten, ist aber ein Nachteil in unserer heutigen Welt des Überflusses. Daher nimmt er leichter Gewicht zu und hat Probleme beim Abnehmen.

Der Verschwender-Typ hingegen besitzt viel braunes Fett und "verheizt" überschüssige Energie großzügig. Er kann nur schwer Gewicht zunehmen.

Stoffwechsel umstellen auf Fettverbrennung - so geht's

Die gute Nachricht ist: Wir sind unserem Stoffwechseltyp nicht hilflos ausgeliefert. Wir können unser braunes Fett trainieren und sogar vermehren. So wie man Muskeln im Fitnessstudio trainiert. Und der wirksamste Reiz dafür ist Kälte.

Intervallfasten & Co.: Mein persönliches Stoffwechsel-Update

Genau hier schließt sich der Kreis zu meinem anfangs beschriebenen, etwas seltsam anmutenden Lebensstil. Mein Ziel ist es, mein braunes Fett zu vermehren und den Stoffwechsel zu optimieren. Kälte ist dabei nur ein Baustein.

Thermogene Nahrung: Das braune Fett kann auch durch bestimmte Nahrungsmittel aktiviert und trainiert werden. Dazu zählen insbesondere scharfe Speisen mit Chili, grüner Tee, Ingwer und Menthol. Auch die gesunden Omega-3-Fettsäuren können braunes Fett stimulieren.

Intervallfasten: Ich esse meist nur ein- bis zweimal am Tag. Die langen Essenspausen fördern die sogenannte Autophagie, ein zelluläres "Recyclingprogramm", das alte und beschädigte Zellbestandteile entfernt, die Zellerneuerung ankurbelt und wohl braunes Fett aktivieren kann.

Sport im Fastenzustand: Wenn ich Sport mache, dann oft im gefasteten Zustand. Das zwingt den Körper, seine Energie nicht aus schnell verfügbarem Zucker, sondern aus den Fettreserven zu ziehen. So lernt er, effizient zwischen den beiden Energiequellen hin- und herzuschalten. Das nennt man "metabolische Flexibilität" und scheint auch unser braunes Fett positiv zu beeinflussen.

Kein Allheilmittel, aber ein mächtiges Werkzeug

Wichtig: Ein thermogener Lebensstil ist kein Allheilmittel gegen Adipositas, aber ein mächtiges Werkzeug zur Optimierung unseres Stoffwechsels. Wir haben weit mehr Einfluss auf unseren Stoffwechsel, als wir lange dachten.

Fazit: In der Komfortzone unserer perfekt temperierten Wohnungen und ständiger Nahrungsverfügbarkeit wird unser Stoffwechsel faul. Für ein gesundes Gewicht dürfen wir unseren Körper wieder mehr fordern! Doch keine Angst, wir müssen nicht alle zu Eisbadern werden. Ein bisschen mehr Mut zur kalten Dusche könnte für viele von uns der erste Schritt sein, um die innere Heizung wieder anzuwerfen - und den eigenen Stoffwechsel neu zu entdecken.

Tim Hollstein... ... ist Endokrinologe und Buchautor und erforscht am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel die unterschiedlichen Stoffwechseltypen des Menschen. Als Wissenschaftler und Arzt ist es seine Leidenschaft, komplexe Forschungsergebnisse verständlich zu machen und in den Alltag zu übersetzen.

