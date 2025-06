Sprit morgens deutlich teurer als abends

Die Spritpreise schwanken derzeit über den Tag außergewöhnlich stark. Laut ADAC liegt die Preisdifferenz zwischen dem Tageshoch am Morgen und dem Tagestief am Abend bei Super E10 bei 12,5 Cent pro Liter, bei Diesel sind es sogar 13,3 Cent. Noch vor einem Jahr hatten sich die Preise im Tagesverlauf nur um gut sechs bis sieben Cent bewegt. Der ADAC wertete die Preise von mehr als 14.000 Tankstellen im Bundesgebiet aus.

Besser abends tanken

Maximal verkürzt heißt die Sparformel: abends statt morgens tanken. So steigen die Spritpreise am Morgen ab etwa 6 Uhr stark an und erreichen ihr Tageshoch kurz nach 7 Uhr, also mitten im Berufsverkehr. Dann ist Diesel im Schnitt neun Cent teurer als im Tagesdurchschnitt, Super E10 kostet um acht Cent mehr.