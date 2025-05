Weniger Wasser, keine giftigen Chemikalien: Ein britisches Start-up will die Textilfärbeindustrie sauberer machen. Ihre Technologie macht aus Mikroorganismen "Mini-Färbereien".

Neue Wege in der Textilindustrie

Viele Farben enthalten Stoffe wie Quecksilber, Blei oder Chrom. Ihre Produktion verschmutzt Böden und Gewässer, über die Kleidung können Giftstoffe auf unsere Haut gelangen. Vor allem in Asien hat das Färben von Textilien verheerende Auswirkungen. In Ländern wie Bangladesch China und Indien wird Abwasser oft ungefiltert in Flüsse geleitet.

Mikrobe konstruieren, die Farbe erzeugt

Das britische Start-up Colorifix ist angetreten, die seit Jahrzehnten gängige Praxis der Textilfärbung zu verändern - und hat dafür in seinen Laboren im britischen Norwich und in Cambridge eine neuartige Färbemethode entwickelt. Die Biologen Orr Yarkoni und Jim Ajioka verzichten beim Färben auf problematische Chemikalien und setzen stattdessen auf Mikroorganismen, die sie so verändern, dass sie Farbe produzieren. Aus den Kleinstlebewesen werden "Mini-Färbefabriken", wie die Start-up-Gründer es formulieren.

Was wir machen, ist, dass wir aus einer Mikrobe, die keine Farbe erzeugt, eine Mikrobe konstruieren, die Farbe erzeugt. „ Jim Ajioka, Start-up-Gründer

Ziel: Weniger Chemikalien, weniger Wasser, weniger Energie verwenden

Die Technologie ist vielversprechend: 80 Prozent weniger Chemikalien, 77 Prozent weniger Wasser, ein um 50 Prozent reduzierter Energieverbrauch und ein kompletter Verzicht auf giftige Subtanzen. Das ist das Versprechen der britischen Visionäre.

Unsere Vision ist, die giftigen Chemikalien beim Textilfärben komplett zu ersetzen, indem wir Farbe wachsen lassen und Stoffe biologisch färben. „ Orr Yarkoni, Biologe

Das Ziel der Unternehmer ist ehrgeizig: Sie wollen den Textilmarkt revolutionieren und dabei gleichzeitig die Umwelt schützen

Gewünschte Farbe wird in der Natur gesucht

Und so funktioniert die neue Methode: Die Wissenschaftler suchen in der Natur nach der gewünschten Farbe - sei es in Pflanzen Insekten oder Mikroben. Die Farbinformationen werden in einer Datenbank entschlüsselt und im Labor nachgebildet.

Anschließend werden die Farbstoffe in die Mikroorganismen eingesetzt. Aus normalen Mikroben sind Mikroben entstanden, die Farbe produzieren und sich so an Stoffe heften können, dass sie diese färben - ohne den Einsatz von schädlichen Chemikalien.

In Bioreaktoren werden die Farbstoffe dann mithilfe von Zucker, Hefe oder anderen pflanzlichen Abfallprodukten vermehrt. Und können in Standard-Färbemaschinen Stoffe einfärben.

Wasserverbrauch in der Textilindustrie Jedes Jahr werden weltweit fünf Billionen Liter Wasser für das Färben von Stoffen verbraucht - mehr als doppelt so viel, wie der Chiemsee fasst. Das britische Start-up arbeitet mit seiner neuartigen Methode daran, den Wasserverbrauch beim Färben um bis zu 77 Prozent zu reduzieren. Das Abwasser könnte den Angaben zufolge theoretisch zu Trinkwasser aufbereitet werden, was einen enormen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten würde.

Modeunternehmen und Färbereien haben Interesse

Für die innovative Färbemethode der beiden Briten interessieren sich mittlerweile auch große Modeunternehmen, die ihre Kollektionen umweltfreundlicher anbieten möchten. Gerade testet eine Großfärberei in Portugal das neue Verfahren und will langfristig komplett darauf umstellen. Eine Investition, die sich lohnen wird, glaubt Ricardo Mano, Geschäftsführer der portugiesischen Färberei ATB.

Am Ende wird mich dieses Produkt weniger Geld kosten, da wir weniger Wasser und Energie benötigen. „ Ricardo Mano, Geschäftsführer

Der Wandel ist in Gang gesetzt. Gefordert ist jetzt die Modebranche, aber auch Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Nachfrage nach nachhaltig gefärbten Jeans, Blusen oder T-Shirts wird entscheidend dafür sein, wie sehr sich umweltfreundliche Verfahren in der Textilindustrie durchsetzen werden.