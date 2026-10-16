  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

Energiepreiskrise: EU will neue Instrumente zur Kostensenkung

Energiepreiskrise:Energiepreise: EU will neue Instrumente zur Kostensenkung

|

Beim EU-Gipfel in Brüssel fordern die EU-Spitzen Maßnahmen, um die Energiepreiskrise zu bewältigen. Begrüßt wird bereits die Lockerung bei den Methan-Vorgaben der Kommission.

EU-Gipfel

Die EU-Spitzen begrüßen bereits geplante Initiativen wie zur freiwilligen Bündelung der Energienachfrage, um die Preise zu senken.

Quelle: ddp

Angesichts der Energiepreiskrise wollen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union neue Instrumente zur Senkung der Kosten. In einer gemeinsamen Erklärung im Rahmen eines Treffens in Brüssel bitten sie die Europäische Kommission, entsprechende Maßnahmen zu erarbeiten und vorzulegen. Die derzeitige Lage erfordere dringend eine koordinierte europäische Reaktion mit gezielten und befristeten Maßnahmen.

Bundeskanzler Friedrich Merz in Brüssel

Kanzler Friedrich Merz hat vor dem EU-Gipfel in Brüssel die Haushaltspläne der EU-Kommission kritisiert. Eine rasche Einigung erwartet er nicht.

15.10.2026 | 2:50 min

Vorstoß zur Lockerung von bestimmten Klimaschutzregeln

Wie die Vorschläge im Einzelnen aussehen sollen, blieb zunächst offen. Begrüßt werden der bereits von der Kommission getätigte Vorstoß zur Lockerung von bestimmten Klimaschutzregeln für das Treibhausgas Methan sowie geplante Initiativen wie zur freiwilligen Bündelung der Energienachfrage, um die Preise zu senken.

Der Emissionshandel soll nach dem Willen der EU-Spitzen zudem verlässlicher und berechenbarer werden. Um starke Preisschwankungen zu vermeiden, fordern die Staats- und Regierungschefs außerdem, das laufende Gesetzgebungsverfahren zur sogenannten Marktstabilitätsreserve schneller voranzutreiben - ein Mechanismus, der den Handel mit Klimazertifikaten stabilisieren soll. Solche müssen bestimmte energieintensive Unternehmen erwerben, damit sollen Emissionen reduziert werden.

Blick auf das Werksgelände der SKW Piesteritz GmbH

Die einen warnen vor hohen CO2-Kosten - die anderen sind für strengere Regeln: Die Reform des europäischen Emissionshandels spaltet. Ein Blick auf zwei Unternehmen in Deutschland.

04.08.2026 | 4:07 min

Ab 2028 gilt in der EU auch für Brennstoffe wie Benzin und Erdgas ein weiteres Emissionshandelssystem. Die Staats- und Regierungschefs fordern die Kommission nach Druck von Ländern wie Italien in ihrer Erklärung weiter auf, zu prüfen, welche Folgen das neue System hat. Es soll künftig beispielsweise Heizen und Autofahren mit einem CO2-Preis belegen.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa
Über den EU-Gipfel berichtete das ZDF in verschiedenen Sendungen, darunter unter anderem heute journal update am 16.10.2026 ab 00:30 Uhr.
Themen
Europäische UnionEU

Mehr zum Thema Energie

  1. Symbolbild: Verschiedene Anlagen der Rohölverarbeitung auf dem Gelände der PCK-Raffinerie GmbH.

    Laut Angaben aus Russland:Trotz EU-Sanktionen: Moskau liefert Energie in Milliardenhöhe

    mit Video2:56
  2. Stromleitungen am Umspannwerk Jenfeld in Hamburg
    FAQ

    Trotz Windparks und Leitungsausbau:Warum Hamburgs Stromnetz an seine Grenzen gerät

    von Britta Hilpert
    mit Video1:49
  3. Mehrere E-Autos stehen hinter einander und sind an Ladestationen angeschlossen.

    Mehr E-Autos, weniger Steuern:E-Auto-Boom kostet den Staat Milliarden an Steuereinnahmen

    von Frank Bethmann
    mit Video0:36
  4. Thermostat an Heizkörper

    Vor allem Heizöl und Holzpellets teurer:Haushalte müssen mit deutlich höheren Heizkosten rechnen

    mit Video0:18