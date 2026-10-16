Energiepreiskrise: EU will neue Instrumente zur Kostensenkung

Energiepreiskrise:Energiepreise: EU will neue Instrumente zur Kostensenkung
Beim EU-Gipfel in Brüssel fordern die EU-Spitzen Maßnahmen, um die Energiepreiskrise zu bewältigen. Begrüßt wird bereits die Lockerung bei den Methan-Vorgaben der Kommission.
Angesichts der Energiepreiskrise wollen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union neue Instrumente zur Senkung der Kosten. In einer gemeinsamen Erklärung im Rahmen eines Treffens in Brüssel bitten sie die Europäische Kommission, entsprechende Maßnahmen zu erarbeiten und vorzulegen. Die derzeitige Lage erfordere dringend eine koordinierte europäische Reaktion mit gezielten und befristeten Maßnahmen.
Vorstoß zur Lockerung von bestimmten Klimaschutzregeln
Wie die Vorschläge im Einzelnen aussehen sollen, blieb zunächst offen. Begrüßt werden der bereits von der Kommission getätigte Vorstoß zur Lockerung von bestimmten Klimaschutzregeln für das Treibhausgas Methan sowie geplante Initiativen wie zur freiwilligen Bündelung der Energienachfrage, um die Preise zu senken.
Der Emissionshandel soll nach dem Willen der EU-Spitzen zudem verlässlicher und berechenbarer werden. Um starke Preisschwankungen zu vermeiden, fordern die Staats- und Regierungschefs außerdem, das laufende Gesetzgebungsverfahren zur sogenannten Marktstabilitätsreserve schneller voranzutreiben - ein Mechanismus, der den Handel mit Klimazertifikaten stabilisieren soll. Solche müssen bestimmte energieintensive Unternehmen erwerben, damit sollen Emissionen reduziert werden.
Ab 2028 gilt in der EU auch für Brennstoffe wie Benzin und Erdgas ein weiteres Emissionshandelssystem. Die Staats- und Regierungschefs fordern die Kommission nach Druck von Ländern wie Italien in ihrer Erklärung weiter auf, zu prüfen, welche Folgen das neue System hat. Es soll künftig beispielsweise Heizen und Autofahren mit einem CO2-Preis belegen.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Energie
Laut Angaben aus Russland:Trotz EU-Sanktionen: Moskau liefert Energie in Milliardenhöhemit Video2:56
- FAQ
Trotz Windparks und Leitungsausbau:Warum Hamburgs Stromnetz an seine Grenzen gerätvon Britta Hilpertmit Video1:49
Mehr E-Autos, weniger Steuern:E-Auto-Boom kostet den Staat Milliarden an Steuereinnahmenvon Frank Bethmannmit Video0:36
Vor allem Heizöl und Holzpellets teurer:Haushalte müssen mit deutlich höheren Heizkosten rechnenmit Video0:18