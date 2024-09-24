22. Gründerpreis ehrt Digitales und Produzenten-Legende

Gründerpreis:Digitalunternehmer und Produzenten-Legende geehrt
Der Deutsche Gründerpreis ehrt besonderen Unternehmergeist. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an zwei Digitalunternehmen, einen Junior-Gründer sowie eine Produzenten-Legende.
In Berlin ist am Dienstagabend der 22. Deutsche Gründerpreis verliehen worden. In vier Kategorien wurde dabei im Hauptstadtstudio des ZDF besonderer Unternehmergeist geehrt. Dabei stand in diesem Jahr besonders Digitales im Fokus: In den Kategorien "StartUp" und "Aufsteiger" siegten eine Künstliche Intelligenz und eine Smartphone-App. Der Gründerpreis ist eine wichtige Wirtschaftsauszeichnung in Deutschland.
In Anwesenheit von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wurde die Firma WeSort.AI aus Würzburg in der Kategorie "StartUp" ausgezeichnet. Die Recycling-KI des Unternehmens unterscheidet bei der Abfalltrennung über sieben Millionen verschiedene Verpackungen anhand von Volumen und Gewicht.
Hautarztpraxis für die Hosentasche ausgezeichnet
Als "Aufsteiger" wurde die digitale Hautarztpraxis dermanostic geehrt. Das Unternehmen diagnostiziert Hautveränderungen per Smartphone-App: Dabei erfolgt anhand von Fotos von Hautveränderung und Fragen eine Diagnose per App - "nicht in 'Arzt-Latein', sondern in verständlicher Sprache", heißt es von der Jury des Preises. Bei Bedarf werde dann ein Rezept an die gewünschte Apotheke oder nach Hause geschickt.
Preis für 18-jährigen Ölmüller
Den Sonderpreis verliehen die Partner des Deutschen Gründerpreises an Deutschlands jüngsten Ölmüller Paul Belthle. Belthle betreibt bereits seit mehreren Jahren eines der erfolgreichsten und gleichsam außergewöhnlichsten Food-StartUps. Erst vor wenigen Wochen wurde er 18.
Aus einem Weihnachtsgeschenk, einer Ölpresse, hatte er ein erfolgreiches Geschäft entwickelt und gleich seine ganze Familie eingespannt - Die Ölfreunde. Jury-Mitglied und "Stern"-Chefredakteur Dr. Gregor Peter Schmitz würdigte den jungen Gründer:
Gründerpreis für Lebenswerk an Produzenten-Legende Regina Ziegler
Über den Deutschen Gründerpreis für ihr Lebenswerk durfte sich Film- und Fernsehproduzentin Regina Ziegler freuen: In mehr als fünf Jahrzehnten wirkte Ziegler in über 500 Produktionen mit - in einer Branche, die zu Beginn ihrer Karriere hauptsächlich durch Männer geprägt war:
"Mit Ausdauer und Selbstbewusstsein hat sie ein über die Jahrzehnte hinweg erfolgreiches unabhängiges Produktionshaus aufgebaut", so die Gründerpreis-Jury weiter.
Wirtschaftspreis nimmt Unternehmer in den Fokus
Der Deutsche Gründerpreis wurde 2024 bereits zum 22. Mal vergeben. Ziel der Initiative ist es, erfolgreiche Gründerinnen und Gründer und ihre Unternehmen sichtbar zu machen und durch die vielfältige Unterstützung noch erfolgreicher. Durch den Abend führte ZDF-Moderatorin Barbara Hahlweg.
Anmerkung der Redaktion: In der ursprünglichen Fassung wurde Regina Ziegler als "Regie-Legende" bezeichnet. Richtig ist: Regina Ziegler ist eine Filmproduzentin.
