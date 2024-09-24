22. Gründerpreis ehrt Digitales und Produzenten-Legende

Der Deutsche Gründerpreis ehrt besonderen Unternehmergeist. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an zwei Digitalunternehmen, einen Junior-Gründer sowie eine Produzenten-Legende.

In Berlin ist am Dienstagabend der 22. Deutsche Gründerpreis verliehen worden. In vier Kategorien wurde dabei im Hauptstadtstudio des ZDF besonderer Unternehmergeist geehrt. Dabei stand in diesem Jahr besonders Digitales im Fokus: In den Kategorien "StartUp" und "Aufsteiger" siegten eine Künstliche Intelligenz und eine Smartphone-App. Der Gründerpreis ist eine wichtige Wirtschaftsauszeichnung in Deutschland.

In Anwesenheit von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wurde die Firma WeSort.AI aus Würzburg in der Kategorie "StartUp" ausgezeichnet. Die Recycling-KI des Unternehmens unterscheidet bei der Abfalltrennung über sieben Millionen verschiedene Verpackungen anhand von Volumen und Gewicht.

Menschliche Sortierer brauchen fünfmal länger und erreichen gerade einmal die Hälfte bei der Genauigkeit. „ Gründerpreis

Hautarztpraxis für die Hosentasche ausgezeichnet

Als "Aufsteiger" wurde die digitale Hautarztpraxis dermanostic geehrt. Das Unternehmen diagnostiziert Hautveränderungen per Smartphone-App: Dabei erfolgt anhand von Fotos von Hautveränderung und Fragen eine Diagnose per App - "nicht in 'Arzt-Latein', sondern in verständlicher Sprache", heißt es von der Jury des Preises. Bei Bedarf werde dann ein Rezept an die gewünschte Apotheke oder nach Hause geschickt.

Preis für 18-jährigen Ölmüller

Den Sonderpreis verliehen die Partner des Deutschen Gründerpreises an Deutschlands jüngsten Ölmüller Paul Belthle. Belthle betreibt bereits seit mehreren Jahren eines der erfolgreichsten und gleichsam außergewöhnlichsten Food-StartUps. Erst vor wenigen Wochen wurde er 18.

Aus einem Weihnachtsgeschenk, einer Ölpresse, hatte er ein erfolgreiches Geschäft entwickelt und gleich seine ganze Familie eingespannt - Die Ölfreunde. Jury-Mitglied und "Stern"-Chefredakteur Dr. Gregor Peter Schmitz würdigte den jungen Gründer:

Viele junge Menschen sind wie Paul: Sie nutzen ihre Chancen, wenn man sie dabei unterstützt. „ Dr. Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender "Stern"-Chefredaktion

Gründerpreis für Lebenswerk an Produzenten-Legende Regina Ziegler

Über den Deutschen Gründerpreis für ihr Lebenswerk durfte sich Film- und Fernsehproduzentin Regina Ziegler freuen: In mehr als fünf Jahrzehnten wirkte Ziegler in über 500 Produktionen mit - in einer Branche, die zu Beginn ihrer Karriere hauptsächlich durch Männer geprägt war:

Als junge Frau hat Regina Ziegler in den frühen 70er Jahren ihre Produktionsfirma gegründet, in einer Zeit, in der die Film- und Fernsehbranche noch eine reine Männerwelt war. „ Gründerpreis-Jury

"Mit Ausdauer und Selbstbewusstsein hat sie ein über die Jahrzehnte hinweg erfolgreiches unabhängiges Produktionshaus aufgebaut", so die Gründerpreis-Jury weiter.

Wirtschaftspreis nimmt Unternehmer in den Fokus

Der Deutsche Gründerpreis wurde 2024 bereits zum 22. Mal vergeben. Ziel der Initiative ist es, erfolgreiche Gründerinnen und Gründer und ihre Unternehmen sichtbar zu machen und durch die vielfältige Unterstützung noch erfolgreicher. Durch den Abend führte ZDF-Moderatorin Barbara Hahlweg.

Anmerkung der Redaktion: In der ursprünglichen Fassung wurde Regina Ziegler als "Regie-Legende" bezeichnet. Richtig ist: Regina Ziegler ist eine Filmproduzentin.