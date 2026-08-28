Die Zahl der Arbeitslosen steigt weiter jenseits der Marke von drei Millionen. Und die Bundesagentur für Arbeit rechnet nicht mit einer schnellen Erholung am Arbeitsmarkt.

Drei Millionen Arbeitslose - "Wenig Dynamik" am Arbeitsmarkt

Im August waren in Deutschland 3,061 Millionen Menschen arbeitslos - 54.000 mehr als im Juli. Damit setzt sich laut Bundesagentur die verhaltene Entwicklung der letzten Monate fort. 28.08.2026 | 0:22 min

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland verharrt auch im August über der Drei-Millionen-Marke. Verantwortlich dafür ist nach Angaben der Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, die Sommerpause. "Wir gehen aber davon aus, dass im kommenden Monat die Arbeitslosigkeit wieder sinken wird."

Augustzahlen auch wegen Ende von Schule und Ausbildung hoch

Doch eine Trendwende am Arbeitsmarkt ist ihr zufolge nicht so schnell in Sicht. 3,061 Millionen Menschen waren laut der Bundesagentur im August ohne Job und damit 54.000 mehr als im Vormonat.

Das entspricht dem für August üblichen Saisonmuster. „ Andrea Nahles, Bundesagentur für Arbeit

So sind nach dem Ende von Schule und Ausbildung etwa junge Menschen noch ohne festen Job.

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Zahl der offenen Stellen auf niedrigem Niveau

Saisonbereinigt lag das Plus bei 4.000 Arbeitslosen. Die Arbeitslosenquote nahm im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 6,5 Prozent zu. Die Bundesagentur griff für die aktuelle Statistik auf Daten zurück, die bis zum 13. August vorlagen.

Damit setzt sich die verhaltene Entwicklung der vergangenen Monate fort. Bei der konjunkturellen Kurzarbeit sei das Niveau im langjährigen Vergleich weiterhin erhöht, die Zahl der offenen Stellen bewege sich auf niedrigem Niveau, der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung fehlten die Wachstumsimpulse, zählte Nahles auf.

"Auch im August zeigt sich am Arbeitsmarkt jenseits des saisonüblichen Musters wenig Dynamik", so die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur.

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Arbeitslosenzahl dürfte unter Drei-Millionen-Marke fallen

Mit der Herbstbelebung im September könnte die Zahl der Arbeitslosen wieder unter die Drei-Millionen-Marke sinken, sagte Nahles. Aber das werde ausschließlich saisonale Gründe haben.

Die Ferienzeit geht in vielen Betrieben zu Ende, und Einstellungen werden wieder verstärkt vorgenommen. „ Andrea Nahles, Bundesagentur für Arbeit

Fachleuten zufolge könnte die deutsche Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnen. Doch bis eine konjunkturelle Erholung auf dem Arbeitsmarkt ankomme, dauere es mehrere Monate, sagte Nahles. Außerdem seien die Erwartungen noch mit vielen Fragezeichen versehen.

Wir haben ja auch im letzten Herbst gedacht, dass das Frühjahr dieses Jahr besser wird, und dann ist der Iran-Krieg dazwischengekommen. „ Andrea Nahles, Bundesagentur für Arbeit

Im Juli ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland auf über drei Millionen gestiegen, die Quote liegt bei 6,4 Prozent. Laut Bundesagentur für Arbeit ist der Anstieg vor allem saisonal bedingt. 31.07.2026 | 0:21 min

Bundesarbeitsministerin will "Sozialstaat effizienter machen"

Für den Haushalt der Bundesagentur wären sinkende Arbeitslosenzahlen eine gute Nachricht, denn diesen belasten vor allem die Mehrausgaben beim Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld. Nahles rechnet zum Jahresende mit einem Defizit von mehr als zehn Milliarden Euro.

2027 sind ihr zufolge fünf Milliarden Euro prognostiziert. Im Zuge eines konjunkturellen Aufschwungs könnte die Summe im kommenden Jahr aber geringer ausfallen, sagte sie.

"Als Bundesregierung tun wir alles für mehr Wirtschaftswachstum, um den Arbeitsmarkt zu stärken", teilte Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) mit. "Dazu gehört auch, dass wir unseren Sozialstaat effizienter machen."

Erste konkrete Schritte werden wir noch in diesem Herbst umsetzen. „ Bärbel Bas (SPD), Bundesarbeitsministerin

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Chancen bei der Arbeitssuche schlecht

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnte aber davor, die Arbeitslosenversicherung unter Spardruck zu setzen. "In solchen Zeiten braucht es nicht weniger Personal und weniger Beratung, sondern mehr und bessere Angebote", erklärte Vorstandsmitglied Anja Piel, die auch im Verwaltungsrat der Bundesagentur sitzt.

Die Chancen für Arbeitslose, eine neue Beschäftigung zu finden, sind nach Einschätzung der Bundesagentur zurzeit historisch schlecht. "Die Unternehmen bleiben bei der Suche nach neuem Personal zurückhaltend", sagte Nahles.

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Zuwanderung hat demografischen Trend abgefedert

Neben der Wirtschaftsflaute ist auch die Demografie für den Abwärtstrend bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung verantwortlich, da die deutsche Bevölkerung im erwerbstätigen Alter schrumpft.

Zuwanderung hat diesen Rückgang über viele Jahre zu einem erheblichen Teil ausgeglichen. „ Andrea Nahles, Bundesagentur für Arbeit

Doch vor allem in Ostdeutschland reiche die Zuwanderung laut Nahles häufig nicht mehr, um den Rückgang bei den deutschen Beschäftigten auszugleichen - ein Muster, das sich ihr zufolge inzwischen auch in Westdeutschland zeigt.

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Quelle: dpa