In Ungarn wurde bei einer Durchsuchung beim früheren Entwicklungsminister Sesztak Bargeld im Wert von 17,7 Millionen Euro gefunden. Die Durchsuchung war Teil einer Anti-Korruptions-Kampagne.

Es ist ein ungewöhnlicher Fund, den die ungarische Korruptionseinheit NVVH in Erdlöchern, Lagerhallen und Tresoren in mehreren Teilen des Landes gemacht hat. Und er ist ein politischer, denn es ist das Resultat von Ermittlungen gegen den oppositionellen Parlamentsabgeordneten und ehemaligen Entwicklungsminister Miklos Sesztak.

Sesztak galt als Vertrauter von Viktor Orban

Sesztak (58) galt als wichtigster Gefolgsmann des im April abgewählten Ministerpräsidenten Viktor Orban im Nordosten Ungarns. Er war im September wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden. Er soll zusammen mit anderen Beschuldigten in seiner Zeit als Minister (2014-2018) das staatliche Autobusunternehmen Volan bei Beschaffungen um Dutzende Millionen Euro geschädigt haben.

Korruptionsverdacht im Umfeld von Orban

Seit dem Regierungsantritt von Ministerpräsident Peter Magyar, dessen bürgerliche Tisza-Partei die Fidesz-Partei von Orban klar bezwungen hatte, kam es mehrfach zu spektakulären Ermittlungen und Festnahmen in mutmaßlichen Fällen schwerer Korruption.

Orban und die Fidesz-Führung bezeichnen prominente Untersuchungshäftlinge wie Sesztak, den ehemaligen Kultusminister Balazs Hanko oder Aron Orban als "Opfer" einer politischen Willkürjustiz. Am Samstag schrieb Orban zum Millionenfund bei Sesztak: "So ist unsere politische Gemeinschaft nicht, so sind wir nicht, so ist der Fidesz nicht."

Quelle: dpa