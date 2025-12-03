Die EU will bis 2027 kein Gas mehr aus Russland beziehen. Brüssel will damit unabhängig werden. Aber es gibt Ausnahmen. ZDFheute live analysiert die Folgen der EU-Entscheidung.

Die Europäische Union hat einen schrittweisen Ausstieg aus russischen Erdgas-Importen bis Ende 2027 beschlossen. Die EU will damit knapp vier Jahre nach dem russischen Angriff auf die Ukraine bei der Energieversorgung unabhängig von Russland werden.

Doch einige EU-Länder sind mit dem Beschluss unzufrieden: Ungarn und die Slowakei beziehen seit Jahren immer noch sehr viel Gas und Öl aus Russland - und haben schon mehrfach EU-Pläne zur Unterstützung der Ukraine blockiert. Die EU will für die Slowakei und Ungarn einen gesonderten Plan vorlegen.

In den vergangenen Kriegsjahren erwirtschaftete Russland mit Energielieferungen in die EU Milliardengewinne.

Was bedeutet der europäische Importstopp? Welche Folgen hat der für Europa - und die Verbraucher? Darüber spricht Carsten Rüger bei ZDFheute live mit dem Energieexperten Georg Zachmann.