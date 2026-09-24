Trump empfängt Xi – neue Allianz zwischen China und den USA?

Chinas Staatschef Xi wurde von US-Präsident Trump in Washington mit allen Ehren empfangen, trotz Handelskrieg und KI-Wettstreit. Was das Treffen für die Welt bedeutet, analysiert ZDFheute live.

Live: Neue Allianz zwischen China und den USA?

Mit rotem Teppich und Jet-Überflug hat US-Präsident Trump Chinas Staatschef Xi in Washington empfangen. Trump begrüßte seinen Gast persönlich am Rollfeld.

Inhaltlich wird es bei dem Staatsbesuch vor allem um den andauernden Handelskrieg beider Länder sowie den Wettlauf im Bereich Künstliche Intelligenz gehen. Auch die globalen Konflikte etwa in Iran und der Ukraine dürften Thema sein.

Wie läuft das Treffen zwischen Xi und Trump? Schmieden China und die USA eine neue Allianz? Was würde das für die Welt bedeuten? Darüber spricht Philip Wortmann bei ZDFheute live mit China-Expertin Antonia Hmaidi. Aus Washington berichtet USA-Korrespondent Elmar Theveßen.

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