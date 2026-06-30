Gescheitert im Elfmeterschießen gegen Paraguay. Schon wieder heißt es früh bei einer WM: Deutschland ist raus und kann die Heimreise antreten. ZDFheute live analysiert.

Deutschland ist raus. Gescheitert im Elfmeterschießen gegen Paraguay. Schon wieder ein Super-Gau bei einer Weltmeisterschaft. Eine Blamage nach dem Scheitern 2018 in Russland und 2022 in Katar, wo jeweils nach der Vorrunde Schluss war.

"Zu wenig für den deutschen Fußball", erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem bitteren Aus. Deutschland gehöre nicht mehr zur Weltspitze, so sein Fazit.

Die WM begann für die Deutschen furios: 7:1 gegen Curaçao ließ auf ein gutes Turnier hoffen. Aber gegen die Elfenbeinküste stockte es, erst kurz vor Ende sicherte sich das Team mit einem 2:1 den Gruppensieg. Erste Zweifel kamen nach der 1:2 Niederlage gegen Ecuador. Und jetzt im Sechzehntelfinale die bittere Pleite gegen Paraguay.

Wie konnte es dazu kommen? Wer ist verantwortlich für das frühe Aus? War es für Nagelsmann das letzte Spiel als Bundestrainer? Und wie geht es jetzt weiter für die DFB-Elf? Darüber spricht Alica Jung bei ZDFheute live mit Oliver Hartmann vom Fußballmagazin kicker und Philipp Köster, Chefredakteur des Fußball-Magazins 11Freunde. Seid dabei und stellt Eure Fragen!

Mit Material von dpa, SID und ZDF.

Wann beginnt ZDFheute live zum WM-Aus für Deutschland?