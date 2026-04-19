Seit 20 Tagen liegt Buckelwal Timmy vor der Ostseeinsel Poel fest. Private Initiatoren wollen ihn befreien und in die Nordsee schleppen. Alle Entwicklungen im Livestream.

Die private Rettungsinitiative für den vor der Ostseeinsel Poel festliegenden Buckelwal soll am Sonntag fortgesetzt werden. Am Samstag waren Helfer den gesamten Tag wieder in der Nähe des Wals und eine schwimmende Arbeitsplattform war näher an den Meeressäuger gebracht worden. Ein Transport ins offene Meer war nach Angaben der an dem Rettungsversuch beteiligten Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert jedoch auch am dritten Tag der Aktion nicht möglich.

Seit Donnerstag laufen die Arbeiten der privaten Initiative, die das Tier lebend zurück in die Nordsee bringen möchte. Ursprünglich war für den Fall eines erfolgreichen Verlaufs des Rettungsplans für Freitag der Start des Transports geplant gewesen.

3D-Animation : So soll Wal Timmy gerettet werden Eine private Initiative will den gestrandeten Buckelwal bergen und in die Nordsee bringen - der Rettungsversuch als 3D-Animation. Video 0:26

Wal liegt bereits den 20. Tag in der Wismarer Bucht

Wie genau der intern bekannte Zeitplan nun aussieht, wollten die Mitglieder der Initiative am Samstag nicht preisgeben. Hintergrund sei, dass das Team von außen nicht unter Druck stehen wolle. "Wir sind jetzt gut dabei", sagte Bahr-van Gemmert. Sie gestand aber auch ein: "Wir wären gerne noch schneller."

Der geschwächte Wal liegt am Sonntag bereits den 20. Tag an derselben Position in der Kirchsee in der Wismarer Bucht.

Mit Material von dpa