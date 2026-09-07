Die AfD gewinnt klar, doch zum Regieren reicht es nicht. Das BSW könnte bei der Regierungsbildung zum entscheidenden Machtfaktor werden. Wie es jetzt weitergeht, erklärt ZDFheute live.

Für die bisherigen Regierungsparteien ist das Ergebnis ein herber Rückschlag: Die CDU kommt laut vorläufigem Ergebnis auf 17,2 %, die SPD auf 9,3 % und die FDP scheitert an der 5-Prozent-Hürde. Die Grünen ziehen mit 8,9 %, die Linke mit 8,6 % und das BSW mit 5,3 % in den Landtag ein.

Die Regierungsbildung dürfte also schwierig werden, da alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD ablehnen. Lediglich das BSW zeigt sich offen für eine Zusammenarbeit, favorisiert allerdings einen überparteilichen Regierungschef. Eine CDU-geführte Regierung wäre auf alle Parteien angewiesen, also auch auf BSW und Linke. Eine Koalition mit den Linken hat die CDU jedoch ausgeschlossen.

Wie wird das Bundesland künftig regiert? Kommt es zu einer Pattsituation? Und welche Auswirkungen hat das Wahlergebnis auch auf die Bundespolitik?