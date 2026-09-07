Sachsen-Anhalt nach der Wahl:Wird die AfD regieren?
Die AfD gewinnt klar, doch zum Regieren reicht es nicht. Das BSW könnte bei der Regierungsbildung zum entscheidenden Machtfaktor werden. Wie es jetzt weitergeht, erklärt ZDFheute live.
Für die bisherigen Regierungsparteien ist das Ergebnis ein herber Rückschlag: Die CDU kommt laut vorläufigem Ergebnis auf 17,2 %, die SPD auf 9,3 % und die FDP scheitert an der 5-Prozent-Hürde. Die Grünen ziehen mit 8,9 %, die Linke mit 8,6 % und das BSW mit 5,3 % in den Landtag ein.
Die Regierungsbildung dürfte also schwierig werden, da alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD ablehnen. Lediglich das BSW zeigt sich offen für eine Zusammenarbeit, favorisiert allerdings einen überparteilichen Regierungschef. Eine CDU-geführte Regierung wäre auf alle Parteien angewiesen, also auch auf BSW und Linke. Eine Koalition mit den Linken hat die CDU jedoch ausgeschlossen.
Wie wird das Bundesland künftig regiert? Kommt es zu einer Pattsituation? Und welche Auswirkungen hat das Wahlergebnis auch auf die Bundespolitik?
Darüber spricht Christina von Ungern Sternberg bei ZDFheute live mit Politikwissenschaftler Prof. Marcel Lewandowsky von der Uni Halle-Wittenberg. Aus Magdeburg berichtet ZDF-Reporterin Luisa Houben und aus Berlin ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer. Seid dabei und stellt eure Fragen!
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