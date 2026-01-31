Kurdische Kämpfer und syrische Regierungstruppen haben sich auf einen Waffenstillstand geeinigt. Wie stabil ist das Abkommen? Und was bedeutet es für Syrien? Die Analyse bei ZDFheute live.

In Syrien haben die kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) und die Übergangsregierung unter Präsident Ahmed al-Scharaa ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen. Wie geht es jetzt in Syrien weiter? Die Analyse bei ZDFheute live.

Die SDF sollen schrittweise in die syrische Armee eingegliedert werden. Außerdem ist vorgesehen, dass Regierungstruppen in bislang kurdisch kontrollierte Städte im Nordosten Syriens einrücken. Zwischen beiden Seiten hatte es in den letzten Wochen Gefechte gegeben. Unter anderem Deutschland und die USA begrüßten die Vereinbarung.

Zugleich bleibt die humanitäre Lage in Teilen Syriens angespannt. Viele Menschen sind auf der Flucht. Ihnen fehlt es oft an Wasser und Medikamenten. Auch die Stromversorgung ist nicht überall intakt.

In mehreren deutschen Städten gibt es an diesem Wochenende pro-kurdische Kundgebungen. Bei der größten Demonstration in Bonn werden Tausende Menschen erwartet.

Wie stabil ist die Einigung wirklich? Und was bedeutet sie für die Zukunft Syriens? Darüber spricht Christian Hoch bei ZDFheute live mit ZDF-Korrespondentin Golineh Atai in Syrien und der Menschenrechtsaktivistin und Journalistin Düzen Tekkal.

Wann beginnt ZDFheute live zum Waffenstillstand in Syrien?

ZDFheute live startet um 13.30 Uhr und wird danach auch hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit und stellen Sie Ihre Fragen in die Kommentarspalte oder schicken Sie eine E-Mail an zdfheute-live@zdf.de.