USA und Iran haben in Oman miteinander gesprochen. Im Fokus: das Atomprogramm. Der iranische Außenminister spricht von einem guten Anfang. ZDFheute live analysiert, wie es jetzt weiter geht.

USA und Iran verhandeln: Die Gespräche in Oman sind erstmal beendet. Der iranische Außenminister spricht von einem sehr guten Anfang – was das aber für echte Verhandlungen heißt: unklar. Die Positionen beider Seiten liegen weit auseinander.

Im Mittelpunkt stehen das iranische Atomprogramm und mögliche Erleichterungen bei Sanktionen. Teheran betrachtet die vollständige Aufgabe seines Atomprogramms als rote Linie, über das Raketenprogramm will Irans Regierung nicht sprechen. Die USA wollen mehr.