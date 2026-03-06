Ungarn und die Ukraine drohen sich gegenseitig. Es geht um russische Öllieferungen, festgesetzte Geldtransporter und blockierte EU-Gelder. ZDFheute live analysiert.

Die Spannungen zwischen Ungarn und der Ukraine eskalieren. ZDFheute live erklärt, wieso.

Orbán wirft Selenskyj vor, die Ölpipeline Druschba aus politischen Gründen zu blockieren. Durch die Leitung fließt normalerweise russisches Öl nach Ost- und Mitteleuropa. Derzeit ist sie aber außer Betrieb.

Selenskyj forderte Orbán auf, die ungarische Blockade von EU-Hilfen für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro zu beenden. Sonst werde man die „Adresse dieser Person“ an die eigenen Streitkräfte weitergeben. Für diese Wortwahl gibt es scharfe Kritik von der EU-Kommission.

Nun setzte Ungarn zwei Geldtransporter mit sieben Ukrainern fest. Die Steuerbehörde wirft ihnen Geldwäsche vor, Kiew hingegen spricht von einer „Geiselnahme“. Angeblich sollen 40 Millionen US-Dollar, 35 Millionen Euro und 9 Kilogramm Gold in den Transportern gewesen sein.

Wieso eskaliert genau jetzt der Streit zwischen Orbán und Selenskyj? Welche Rolle spielt die Ölpipeline Druschba? Darüber spricht Alica Jung mit ZDF-Korrespondent Christian von Rechenberg in Wien und ZDF-Reporter Dominik Lessmeister in Odessa. Außerdem im Stream: Politikwissenschaftlerin Prof. Ellen Bos.