Was der Krieg zwischen Israel und Iran für die Ukraine bedeutet

Teheran galt bislang als wichtiger Waffenlieferant Moskaus. Die erneute Eskalation in Nahost - der Krieg zwischen Israel und Iran – wird also auch das Machtverhältnis an der Front in der Ukraine beeinflussen, da sind sich Experten sicher. Waffen, die bisher Putin und seiner Armee zur Verfügung gestellt wurden, werden nun womöglich für den Kampf gegen Israel eingesetzt.