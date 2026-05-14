Auch nach dem Treffen von Trump und Xi bleiben die Spannungen um Taiwan und der Machtkampf zwischen China und den USA. Droht eine neue Eskalation?

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping haben sich in Peking getroffen. Nach außen gaben sich beide demonstrativ freundlich: Xi sprach von Zusammenarbeit statt Konfrontation, Trump nannte Xi einen „großartigen Anführer“. Doch vor allem beim Thema Taiwan bleiben die Spannungen zwischen den Ländern groß.

China lehnt US-Waffenlieferungen an die demokratisch regierte Insel strikt ab, betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und droht immer wieder damit die Insel zu erobern. Gleichzeitig ist Taiwan für die USA strategisch wichtig, gerade wegen seiner Schlüsselrolle bei Halbleitern, bzw. Computer-Chips.

Ist das Treffen ein Zeichen der Annäherung oder diplomatische Inszenierung? Und wie groß ist die Gefahr einer Eskalation zwischen den beiden Supermächten? Darüber spricht Jessica Zahedi bei ZDFheute live mit der China-Korrespondentin Elisabeth Schmidt und dem China-Experten Prof. Sebastian Heilmann von der Uni Trier.