Nach der Ankündigung von Trump Grönland übernehmen zu wollen und der Androhung neuer Zölle, wird seine Rede in Davos mit Spannung erwartet. ZDFheute live überträgt die Rede und ordnet sie ein.

Donald Trump dominiert schon jetzt das Weltwirtschaftsforum 2026 in Davos - mit einer Rede, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgt.

Die Spannung ist hoch: Trumps Handelskriege, seine Besitzansprüche auf Grönland, die neuen Zoll-Drohungen gegen europäische Länder, der Angriff auf Venezuela, die zunehmende Abwertung der Vereinten Nationen - die Liste der Themen ist lang.

Welche Signale sendet er an Europa, die NATO und die Weltwirtschaft? ZDFheute live zeigt Trumps Rede und ordnet sie für euch ein. Jessica Zahedi spricht dazu mit ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen live im Studio und ZDF-Korrespondent Ulf Röller live aus Davos. Mit unserem Hauptstadtstudio schauen wir außerdem auf erste Reaktionen aus Deutschland. Was Trumps Rede für die Zukunft der Weltordnung bedeutet, analysieren wir mit der Politikwissenschaftlerin und Zukunftsforscherin Florence Gaub vom NATO-Verteidigungskollegs in Rom. Seid live dabei und stellt eure Fragen!

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 14:15 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.